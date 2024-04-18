Наталі Портман у мереживному боді знялася для глянцю (фото)

Зірка послала в камеру грайливий поцілунок, демонструючи масивний перстень на правій руці. Вона зізналася, що завжди рухається вперед.

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42-річна американська акторка Наталі Портман знялася для глянцю в прозорому чорному мереживному боді Dior для L'Officiel Italia. Про це зірка екрану ізраїльського походження повідомила в Instagram.

Мама двох дітей продемонструвала підтягнуту фігуру в новій фотосесії.

В інтерв’ю зірка фільму "Чорний лебідь" розмірковувала про важливість дивитися вперед, а не назад, і про те, що її приваблюють проєкти про жінок, які шукають свободу.

Для зйомки для обкладинку Наталі уклала своє каштанове волосся розкішними хвилями та підкреслила колір обличчя яскраво-червоною помадою.

Вона послала в камеру грайливий поцілунок, демонструючи масивний перстень на правій руці.

Наталі Портман

Коли Портман запитали, чи багато вона думає про когось зі своїх героїв, акторка зізналася: "Я схильна рухатися вперед".

Наталі додала: "Свобода жінок і можливість розповідати власні історії — це тема, яка часто повторюється, не навмисне, але в ретроспективі я можу сказати: "Мене приваблюють ці теми".

Уродженка Єрусалима завершила своє розлучення з танцюристом Бенджаміном Мільпʼє в березні 2024, закінчивши 12-річний шлюб.

Наталі Портман та Бенджамін Мільпʼє Фото: Getty Images

У колишнього подружжя підростає двоє дітей — 12-річний Алеф і семирічна Амалія.

Акторка подала на розлучення в липні 2023 року, через місяць після того, як стало відомо, що її 46-річний ексчоловік мав роман з 25-річною екоактивісткою Каміль Етьєн. Тривалий час пара не коментувала чутки про ймовірний розрив, проте на початку весни 2024 представник Наталі офіційно підтвердив їхнє розлучення.

Нагадаємо, Наталі Портман пригадала дивне запитання британського короля Чарльза ІІІ.

Також Фокус писав про причини розриву Наталі Портман та Бенджаміна Мільпʼє.