Князь і княгиня Монако відвідали турнір із регбі (фото)

Колишня плавчиня вже традиційно демонструє стильний діловий образ. Вона приєдналася до чоловіка на публіці.

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Княгиня Монако Шарлін з'явилася на турнірі з регбі Sainte Devote на Stade Louis II, де до неї приєднався її чоловік князь Альбер II. Про це пише WWD.

Члени монаршої родини зустрілися з членами команди. Турнір з регбі Sainte Devote — це подія, яка запрошує команди U-12 з регбі-7 з усього світу взяти участь у змаганнях.

Для події княгиня Шарлін обрала діловий повсякденний образ, одягнувши кремовий піджак у тонку смужку Ralph Lauren зі срібними ґудзиками. Під жакетом була приталена біла бавовняна сорочка.

Дружина князя Монако поєднала блейзер і сорочку з темними джинсами, які вона доповнила коричневим шкіряним ременем Hermès. Монарша персона завершила свій весняний образ парою коричневих замшевих туфель з гострим носом від Manolo Blahnik і масивними чорними сонцезахисними окулярами Louis Vuitton.

Князь та княгиня Монако

Тим часом князь Альбер ІІ обрав для виходу діловий костюм зі світлою сорочкою, бордовою краваткою та додав до образу капелюха.

Князь та княгиня Монако Фото: Getty Images

Останнім часом ділові костюми стали невідʼємною частиною гардеробу княгині Шарлін.

Князь та княгиня Монако Фото: Getty Images

Нагадаємо, князь Монако потурає дружині, аби їхній шлюб не розпався.

Також Фокус писав про позашлюбну доньку князя Альбера ІІ та її плани на весілля.