Позашлюбна дочка князя Монако натякнула на весілля

Жасмін Грейс Грімальді — старша дитина князя Альбера. Але вона народилася поза шлюбом, а тому не має прав на престол.

Related video

Жасмін Грейс Грімальді, позашлюбна дочка князя Монако Альбера спровокувала чутки про заміжжя. Жасмін позувала в Instagram у білій сукні та з обручкою на тому самому пальці. Вона вже вісім років зустрічається з Яном Мелленкампом. Про це пише Daily Mail.

32-річна Жасмін Грімальді живе дуже забезпечено: у неї є будинок у Голлівуді, квартира в Нью-Йорку за 3 мільйони доларів і вона їздить до Європи завдяки 344 000 доларів на рік від свого батька.

Позашлюбна дочка князя Монако Альбера, якій у понеділок виповнилося 32 роки, з'явилася в кліпі, яким поділився її давній коханий.

На відео, опублікованому в Instagram, показано, як пара подорожує по всьому світу. А в одному кадрі актриса тримає свого собаку Френкі Блю біля басейну і, здається, одягнена в білу весільну сукню.

Жасмін Грімальді у "весільній" сукні Фото: jazmingrimaldi/Instagram

Її волосся укладене в класичну зачіску, а також вона демонструє обручку на пальці. Тож журналісти таблоїдів припустили, що вона, можливо, вийшла заміж за свого партнера Яна Мелленкампа, з яким вона зустрічається вже вісім років.

Ян — племінник рокера Джона Мелленкампа. Жасмин і Ян часто разом записують музику і присвячують один одному пости в соціальних мережах.

Хоча Жасмін є дочкою князя Монако Альбера, вона не входить до лінії успадкування монакського престолу, оскільки народилася поза шлюбом. Її мати, Тамара Жан Ротоло, працювала офіціанткою, коли вона познайомилася з князем.

Жасмін Грімальді зі своїм батьком Фото: Getty Images

Вона виросла в Палм-Дезерт, штат Каліфорнія, і, коли вона була молодшою, її мати, як повідомляють, показувала їй фотографії її бабусі по батьківській лінії — Грейс Келлі — американської кіноактриси і княгині Монако, а також матері Альбера.

"Одним із моїх перших і найтепліших спогадів, пов'язаних із моєю бабусею, був перегляд мюзиклу 1956 року, де вона грала з Бінгом Кросбі та Френком Сінатрою. Тоді я вперше усвідомила, що в нас є зв'язок. Я обожнюю акторську майстерність, спів і танці", — зізналася Жасмін.

Хоча вона і не в черзі на престол, її батько заявив, що про його дітей подбають у фінансовому плані і що вони успадкують частину його особистих статків, які перевищать 1 мільярд доларів.

Уперше Жасмін побачилася з батьком, коли їй було 11 років. Тепер її часто бачать разом з Альбером на всіляких публічних заходах.

Жасмін Грімальді з дітьми князя Альбера Фото: jazmingrimaldi/Instagram

Згідно зі статтею 10 конституції Монако, позашлюбні діти не є спадкоємцями престолу князівства. У ньому зазначено, що його можуть успадкувати тільки "прямі нащадки" правителя Монако або його брати і сестри.

Позашлюбні діти поширені серед правлячої сім'ї Монако: кожне покоління Грімальді протягом 100 років визнавало дитину, в якої не було законного народження.

Деякі з цих дітей отримали право успадкування шляхом узаконення або усиновлення. Але не у випадку Жасмин, тому що шлюборозлучний процес її матері не був завершений до моменту її народження.

Серед її ролей — невказана в титрах роль дівчини з казино в одному з епізодів серіалу "Дивовижна місіс Мейзел", також вона знімається в майбутній постановці Ідріса Ельби "Ковбой Челсі".

Нагадаємо, раніше бухгалтер Клод Пальмеро розсекретив витрати князівської сім'ї Монако. Клод працював на князівську сім'ю 20 років, перш ніж його звільнили минулого року. І тепер його записи про витрати Шарлен і Альбера потрапили до журналістів.