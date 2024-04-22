Дуже схожі: у день народження Вікторія Бекхем показала свою молодшу сестру (фото)

Сестру артистки Луїзу не часто можна побачити на публіці. Жінки мають близькі й теплі стосунки.

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Молодша сестра британської співачки й дизайнерки Вікторії Бекхем Луїза Адамс привітала знаменитість із 50-річчям, яке зірка святкувала 16 квітня. Луїза була присутня в приватному клубі для членів Oswald's в Лондоні на розкішній вечірці вартістю 250 000 фунтів стерлінгів, повідомляє Daily Mail.

Родичку артистки не часто можна побачити на публіці, адже, на відміну від колишньої зірки Spice Girls, вона не любить зайвої уваги. Але вона не могла пропустити таку важливу дату в житті Вікторії.

Луїза на вечірці була одягнена в гламурну срібну сукню з паєтками до підлоги. Свій образ вона доповнила чорними замшевими туфлями на підборах. Волосся вона уклала в тугий хвіст, прикрасивши зачіску чорною оксамитовою стрічкою.

Вікторія була одягнена в довгу напівпрозору сукню м'ятного кольору, зібрану на талії та прикрашену воланами й квітковими деталями збоку.

Бекхем — старша дитина в сім'ї Жаклін і Ентоні Адамсів. Крім сестри Луїзи, у неї є молодший брат Крістіан.

Що відомо про сестру Вікторії Бекхем

Луїза молодша за зіркову сестру майже на два роки. Хоча вони схожі зовні, їхні життя кардинально відрізняються. Про особисте життя Луїзи відомо не так багато.

Вікторія Бекхем із сестрою Луїзою Адамс Фото: instagram.com/louisesadams

У 2002 році вона вийшла заміж за директора компанії мобільного зв'язку, але через п'ять років вони розлучилися. Після розставання Адамс вступила у стосунки з Дарреном Флудом, але їхні стосунки завершилися 2014 року. У неї четверо дітей: Ліберті Флад, Талула-Май Флад, Квінсі Флад, Фінлі Флад. Адамс не має жодного стосунку до шоу-бізнесу. На початку 2010-х вона відкрила свій магазин одягу, але швидко збанкрутувала.

Вікторія Бекхем із батьками, сестрою та братом Фото: instagram.com/louisesadams

Нагадаємо, 21 квітня Фокус писав про те, як Вікторія Бекхем відсвяткувала 50-річчя. У Лондоні до іменинниці приєдналися всі спадкоємці й учасниці культової групи Spice Girls.