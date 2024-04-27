Вербна неділя 2024: коли буде і що потрібно знати про свято

Це велике свято відзначають за тиждень до православного Великодня — цього року Вербна неділя припадає на 28 квітня.

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Вербна неділя входить до переліку 12 найважливіших церковних свят. Фокус розповість усе, що вам потрібно знати про це свято.

Вербна неділя — це християнське свято, яке відзначають у неділю перед Великоднем. Воно відзначає вхід Ісуса Христа в Єрусалим перед його розп'яттям, подію, описану в Біблії в Євангелії. Цього року свято припадає на 28 квітня.

Вербна неділя 2024: історія свята

Біблійна історія вербної неділі описується в усіх чотирьох Євангеліях Нового Заповіту: у Матвія (21:1-11), Марка (11:1-11), Луки (19:28-44) та Івана (12:12-19). За писанням, у день, що передує святу Великодня, Ісус зібрався вирушити до Єрусалима. Перед тим, як увійти в місто, він послав двох учнів привести йому осла й ослицю. Вони поклали свій одяг на віслюка і посадили Ісуса на нього. Коли він входив до Єрусалима, безліч людей розстеляло по дорозі свій одяг, інші рубали гілки з дерев і розстеляли їх. Натовп, що йшов перед ним і за ним, кричав: "Осанна Синові Давидовому! Благословенний Той, Хто прийде в ім'я Господнє! Осанна в вишніх!"

Цю подію вважають виконанням пророцтва із Захарії (9:9): "Веселися сильно, дочко Сіонова! Вигукуй, дочко Єрусалимська! Ось, цар твій іде до тебе; він праведний і рятує, лагідний і веде на віслюку, на молодому віслюку, сині віслюка."

Так, вербна неділя відзначає тріумфальний вхід Ісуса в Єрусалим перед його стражданням і розп'яттям. Вона символізує прийняття його як Месії і царя Ізраїлю, а також є передвісником його майбутнього воскресіння і спасіння.

Верба — головний символ свята Фото: Волинь 24

Вербна неділя 2024: традиції

Зранку православні християни йдуть на службу до храму з гілочками верби, зібраними в букет. Найкраще, коли на гілочках уже є зелені листочки — це символізує нове життя. Часто букети з верби прикрашали й іншими квітами та зеленими гілками. Після служби гілочки верби потрібно принести додому і поставити у вазу — вони вважаються сильним оберегом.

Також у народі під час зустрічі прийнято злегка бити один одного вербою, примовляючи: "Не я б'ю, верба б'є, верба б'є, не заб'є. За тиждень Великдень"; "Не я б'ю, верба б'є! Будь могутнім, як верба, здоровим, як вода, багатим, як земля" та інші приказки. Вважається, що якщо в цей момент загадати бажання, то воно обов'язково збудеться. Вербна неділя припадає на Великий піст, але в цей день дозволяється вживати рослинну олію, рибу, морепродукти і червоне вино.

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