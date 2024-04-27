Пісне меню на Вербну неділю: топ 3 смачних салатів на святковий стіл

У Вербну неділю дотримуються правил Великого посту. Але можна вживати рибу і навіть сухе вино.

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Вербна неділя — велике християнське свято. І хоча свято припадає на Великий піст, цього дня передбачені послаблення в їжі. Можна їсти рибу, ікру, пісну випічку, овочі та фрукти. І Фокус розповість, які три смачні салати можна приготувати на святковий стіл.

Салат із хрусткою картоплею

Інгредієнти:

дрібна молода картопля — 500 г;

один солодкий червоний перець;

червона цибуля — 100 г;

два стебла селери;

оливкова олія, зелена цибуля, кріп, петрушка.

Для соусу:

пісний майонез — 200 г;

діжонська гірчиця — 1 ст. л.;

білий винний оцет — 1 ст. л.;

сіль, свіжомелений чорний перець.

Картоплю вимийте щіткою, покладіть у каструлю, залийте гарячою водою і трохи посоліть. Поставте на сильний вогонь і доведіть до кипіння. Варіть на слабкому вогні 15 хвилин. Воду злийте.

Духовку нагрійте до 190 градусів. Деко змастіть оливковою олією. Розкладіть картоплю й акуратно розчавіть кожну картоплину, щоб вона стала плоскою. Посоліть, поперчіть, збризніть оливковою олією і запікайте 20 хвилин.

Червону цибулю і солодкий перець наріжте маленькими кубиками, селеру — тонкими скибочками, зелену цибулю — кільцями. Кріп і петрушку дрібно наріжте. Складіть усі інгредієнти у велику миску.

Для соусу з'єднайте пісний майонез, діжонську гірчицю та оцет. Посоліть і поперчіть. Запечену картоплю крупно наріжте. А якщо картоплини зовсім дрібні, то можна зовсім не різати. Полийте соусом і відразу подавайте на стіл. Якщо не любите селеру, можна її прибрати, або замінити свіжими огірками.

Вінегрет із солоними грибами

Інгредієнти:

чотири картоплини;

чотири морквини;

два буряки;

солоні гриби — 150-200 г

зелена цибуля, запашна соняшникова олія, сіль.

Овочі вимийте, загорніть кожен окремо у фольгу. Покладіть у розігріту до 180 градусів духовку і запечіть до м'якості. Картоплю і моркву запікають 30-40 хвилин, буряк — 50-80 хвилин, залежно від розміру.

Готові овочі обдайте холодною водою, дайте охолонути й очистіть. Наріжте овочі кубиками. Розкладіть по трьох різних мисках. Це роблять для того, щоб овочі не забарвилися соком буряка. Але якщо вам все одно, одразу змішуйте в одній мисці.

Дуже тонко наріжте зелену цибулю та солоні гриби. Додайте до інших інгредієнтів.

Заправте соняшниковою олією. Краще залишити вінегрет на 1 годину в прохолодному місці й потім подавати.

Салат із гливами

Інгредієнти:

гливи — 260 г;

пекінська капуста — 150 г;

свіжі огірки — 130 г;

цибуля ріпчаста — 100 г;

кунжут — 1 ст. л.;

рослинна олія — 2 ст. л.;

лимонний сік — 1 ст. л.;

мелений перець, сіль.

Цибулю почистіть, наріжте півкільцями, обсмажте на олії до м'якості та золотистості.

Гливи помийте та просушіть. Наріжте смужками. Нарізані гриби додайте на сковорідку до цибулі. І обсмажте. Грибний сік має випаруватися повністю.

Готові гриби з цибулею зніміть із вогню й остудіть.

Пекінську капусту тонко наріжте і покладіть у миску. Свіжий огірок наріжте тонкою соломкою та додайте до капусти. У миску з салатом додайте остиглі гриби з цибулею. Кунжут трохи обсмажте на сухій сковорідці до золотистого кольору, остудіть і додайте в салат.

Заправте салат рослинною олією, лимонним соком, посоліть, поперчіть і перемішайте.

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