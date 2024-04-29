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Великий понеділок: що не можна робити в перший день Страсного тижня

Сьогодні у православній церкві починається Страсний тиждень — останні 7 днів перед Великоднем. Що можна і не можна робити в перший день Седмиці — Великий понеділок — розповідаємо далі.

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Що означає Страсний тиждень?

Страсний тиждень — це час перед Великоднем, у християнській традиції, присвячений останньому тижню земного життя Ісуса Христа. У цей період віряни відзначають події, що відбувалися в останні дні Христа: від входу до Єрусалима до розп'яття і воскресіння. Кожен день Седмиці називають Великим. Страсний тиждень називається так від слова "пристрасті" в значенні "страждання", які Ісус Христос пережив у ці дні: зрада Іуди, а також тортури і смерть на хресті за гріхи людей. Кожен день присвячений цим подіям із життя Ісуса. У 2024 році початок Страсного тижня припадає на 29 квітня.

Великий понеділок: історія та традиції першого дня Седмиці

Перший день Страсної седмиці — Великий понеділок — присвячений євангельському вченню. Ісус прокляв дерево смоковниці (інжиру), що не принесло плодів, прирікаючи його на безпліддя навіки. Смоковниця негайно висохла, як і душі людей, що живуть без віри. Так було показано, що сили його не вичерпалися і слово його має чудотворну силу.

Також починають варити миро — олії для помазання після хрещення, виготовлення яких займає три дні.

Що не можна робити у Великий понеділок?

У понеділок, як і весь Страсний тиждень, не можна веселитися, співати і танцювати, а також потрібно дотримуватися суворого посту.

Також у Великий понеділок не можна:

  • приймати гостей і самим ходити в гості;
  • вживати алкоголь;
  • їсти м'ясо, молочні продукти та яйця;
  • сваритися і конфліктувати;
  • ходити на цвинтар і поминати померлих;
  • вінчатися і одружуватися;
  • лінуватися.

Що потрібно робити у Великий понеділок:

  • починати прибирання в будинку і дворі;
  • закуповуватися продуктами до Великодня;
  • сходити в лазню або скупатися вдома;
  • викинути все старе, очистити свій простір;
  • вимити вікна;
  • зайнятися садово-городніми справами.

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