Великий понеділок: що не можна робити в перший день Страсного тижня
Сьогодні у православній церкві починається Страсний тиждень — останні 7 днів перед Великоднем. Що можна і не можна робити в перший день Седмиці — Великий понеділок — розповідаємо далі.
Що означає Страсний тиждень?
Страсний тиждень — це час перед Великоднем, у християнській традиції, присвячений останньому тижню земного життя Ісуса Христа. У цей період віряни відзначають події, що відбувалися в останні дні Христа: від входу до Єрусалима до розп'яття і воскресіння. Кожен день Седмиці називають Великим. Страсний тиждень називається так від слова "пристрасті" в значенні "страждання", які Ісус Христос пережив у ці дні: зрада Іуди, а також тортури і смерть на хресті за гріхи людей. Кожен день присвячений цим подіям із життя Ісуса. У 2024 році початок Страсного тижня припадає на 29 квітня.
Великий понеділок: історія та традиції першого дня Седмиці
Перший день Страсної седмиці — Великий понеділок — присвячений євангельському вченню. Ісус прокляв дерево смоковниці (інжиру), що не принесло плодів, прирікаючи його на безпліддя навіки. Смоковниця негайно висохла, як і душі людей, що живуть без віри. Так було показано, що сили його не вичерпалися і слово його має чудотворну силу.
Також починають варити миро — олії для помазання після хрещення, виготовлення яких займає три дні.
Що не можна робити у Великий понеділок?
У понеділок, як і весь Страсний тиждень, не можна веселитися, співати і танцювати, а також потрібно дотримуватися суворого посту.
Також у Великий понеділок не можна:
- приймати гостей і самим ходити в гості;
- вживати алкоголь;
- їсти м'ясо, молочні продукти та яйця;
- сваритися і конфліктувати;
- ходити на цвинтар і поминати померлих;
- вінчатися і одружуватися;
- лінуватися.
Що потрібно робити у Великий понеділок:
- починати прибирання в будинку і дворі;
- закуповуватися продуктами до Великодня;
- сходити в лазню або скупатися вдома;
- викинути все старе, очистити свій простір;
- вимити вікна;
- зайнятися садово-городніми справами.
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