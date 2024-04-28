Христове Воскресіння і Третє знаходження голови Івана Предтечі: церковний календар на травень 2024 року

Христове Воскресіння (Великдень) цього року припадає на 5 травня, а Третє знаходження голови Івана Предтечі тепер святкуємо 25 травня. Які ще нові дати церковних свят у травні 2024 року після переходу ПЦУ на новоюліанський календар.

Related video

Календар церковних свят на травень 2024 року:

Оскільки з 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новий церковний календар, то тепер усі неперехідні свята українські православні віряни відзначають на 13 днів раніше:

1 травня — Велика середа; пророка Єремії; священномученика Макарія, митрополита Київського; благовірної Тамари, цариці Грузинської;

2 травня — Великий четвер; спогад Таємної вечері; святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського; мучеників Еспера та Зої та їхніх дітей Кіріака і Феодула;

3 травня — Велика (Страсна) п'ятниця; спогад святих спасенних страстей Господа нашого Ісуса Христа; святих Тимофія і Маври; Феодосія, ігумена Києво-Печерського; Петра Чудотворця, єпископа Аргоського;

4 травня — Велика субота; мучениці Пелагеї; священномученика Еразма, єпископа Формійського; священномученика Альвіана, єпископа Анейського, і учнів його;

5 травня — Світле Христове Воскресіння (Великдень); мучениці Ірини;

6 травня — Світлий понеділок; праведного Йова Багатостраждального; мучеників Варвари, Вакха, Каллімаха, Діонісія, Парфенія;

7 травня — Світлий вівторок; Іверської ікони Божої Матері; мученика Акакія; преподобних Іоанна Зедазнійського і його учнів; преподобного Платона Студійського; Феодори Солунської;

8 травня — Світла середа; апостола і євангеліста Іоанна Богослова;преподобного Арсенія Великого;

9 травня — Світлий четвер; перенесення мощей святого Миколая з Мир Лікійських у місто Бари; пророка Ісаї;

10 травня — Світла п'ятниця; ікони Божої Матері "Живоносне джерело"; апостола Симона Зилота;

11 травня — Світла субота; священномученика Мокія; рівноапостольних Кирила і Мефодія;

12 травня — апостола Фоми; святителя Епіфанія, єпископа Кіпрського; святителя Германа, патріарха Константинопольського;

13 травня — мучениці Гликерії і з нею Лаодикія;

14 травня — мученика Ісидора; мученика Максима;

15 травня — преподобного Пахомія Великого; преподобного Ахілія, єпископа Ларисійського;

16 травня — преподобного Феодора Освяченого; святителя Олександра, єпископа Єрусалимського;

17 травня — апостола Андроніка і святої Юнії;

18 травня — святих отців семи вселенських соборів; мучеників Феодота Анкірського, Петра, Діонісія, Андрія, Павла, Христини;

19 травня — святих жінок-мироносиць; праведних Йосипа Ариматейського і Никодима;

20 травня — мучеників Фалалея, Олександра та Астерія;

21 травня — рівноапостольного царя Костянтина і матері його цариці Олени;

22 травня — мученика Василіска;

23 травня — преподобного Михаїла Сповідника, єпископа Синадського;

24 травня — преподобного Симеона Стовпника на Страсній горі;

25 травня — Третє знаходження глави Івана Предтечі;

26 травня — апостолів від 70 Карпа і Алфея; мучеників Аверкія і Олени;

27 травня — священномученика Ферапонта, єпископа Сардейського;

28 травня — преподобного Микити Сповідника, єпископа Халкідонського; священномученика Євтихія, єпископа Мелітинського;

29 травня — мучениці Феодосії;

30 квітня — преподобного Ісаакія Сповідника, ігумена обителі Далматської;

31 травня — апостола від 70-ти Єрма.

Також Фокус писав календар церковних свят на квітень 2024 року