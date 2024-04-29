"Вони такі класні": Мілла Йовович розповіла про стосунки з родиною Брюса Вілліса (фото)
Актриса зазначила, що той період був дуже важливий для неї. Мілла Йовович також розповіла про дітей "міцного горішка".
Голлівудська зірка Мілла Йовович розповіла про свою майже 30-річну акторську кар'єру та напередодні 27-річчя культового фільму "П'ятий елемент" згадала про "особливі моменти", які вона пережила, коли знімалася разом із Брюсом Віллісом, повідомляє Рeople.
48-річна актриса пам'ятає все про те, як вона була на знімальному майданчику популярного фільму: "У нашому житті завжди є кілька блискучих моментів між усіма дрібницями — між усіма звичайними речами, між усіма невдачами й розчаруваннями".
Вона сказала, що робота з Віллісом "була одним із тих яскравих моментів у житті та кар'єрі". "Це справді було важливо для мене як для людини й актриси. Це був особливий момент. Це був особливий персонаж", — захоплено зазначила Мілла.
Далі акторка поділилася, що вона провела досить багато часу, спілкуючись із дітьми Вілліса, поки вони знімали фільм у 1996 році. Вона практично няньчила трьох доньок Вілліса і Мура — Румер, Скаут і Таллулу. Також кінозірка похвалила дочок актора і зазначила, що в родині Вілліса дуже теплі стосунки.
"Вони такі класні і такі чудові дівчата, у них такі прекрасні стосунки з Демі, і мені це подобається. Я дивлюся на них як на сім'ю і просто думаю, що те, що вони створили, дійсно чудово", — сказала Йовович, зазначивши, що вони все ще підтримують зв'язок.
Ще у 2022 році повідомлялося, що знаменитий актор припиняє кар'єру на тлі діагнозу афазія. Лобно-скронева деменція Вілліса впливає на поведінку, вирішення проблем, планування та емоції. Нині ж "міцний горішок" одружений з Еммою Гемінг, у них двоє дітей. Після новин про важку хворобу Брюса вся його велика змішана сім'я досить часто збирається разом.
Нагадаємо, 26 квітня Демі Мур згадала їхню з Брюсом Віллісом історію. Вони були одружені понад 10 років. Вони тричі стали батьками і досі зберігають добрі стосунки.