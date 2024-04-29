"Вони такі класні": Мілла Йовович розповіла про стосунки з родиною Брюса Вілліса (фото)

Актриса зазначила, що той період був дуже важливий для неї. Мілла Йовович також розповіла про дітей "міцного горішка".

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Голлівудська зірка Мілла Йовович розповіла про свою майже 30-річну акторську кар'єру та напередодні 27-річчя культового фільму "П'ятий елемент" згадала про "особливі моменти", які вона пережила, коли знімалася разом із Брюсом Віллісом, повідомляє Рeople.

48-річна актриса пам'ятає все про те, як вона була на знімальному майданчику популярного фільму: "У нашому житті завжди є кілька блискучих моментів між усіма дрібницями — між усіма звичайними речами, між усіма невдачами й розчаруваннями".

Вона сказала, що робота з Віллісом "була одним із тих яскравих моментів у житті та кар'єрі". "Це справді було важливо для мене як для людини й актриси. Це був особливий момент. Це був особливий персонаж", — захоплено зазначила Мілла.

Далі акторка поділилася, що вона провела досить багато часу, спілкуючись із дітьми Вілліса, поки вони знімали фільм у 1996 році. Вона практично няньчила трьох доньок Вілліса і Мура — Румер, Скаут і Таллулу. Також кінозірка похвалила дочок актора і зазначила, що в родині Вілліса дуже теплі стосунки.

Велика сім'я Брюса Вілліса Фото: demimoore/instagram

"Вони такі класні і такі чудові дівчата, у них такі прекрасні стосунки з Демі, і мені це подобається. Я дивлюся на них як на сім'ю і просто думаю, що те, що вони створили, дійсно чудово", — сказала Йовович, зазначивши, що вони все ще підтримують зв'язок.

Ще у 2022 році повідомлялося, що знаменитий актор припиняє кар'єру на тлі діагнозу афазія. Лобно-скронева деменція Вілліса впливає на поведінку, вирішення проблем, планування та емоції. Нині ж "міцний горішок" одружений з Еммою Гемінг, у них двоє дітей. Після новин про важку хворобу Брюса вся його велика змішана сім'я досить часто збирається разом.

Нагадаємо, 26 квітня Демі Мур згадала їхню з Брюсом Віллісом історію. Вони були одружені понад 10 років. Вони тричі стали батьками і досі зберігають добрі стосунки.