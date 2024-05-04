"Досягла дна": Вупі Голдберг зізналася, що довгі роки вживала наркотики (фото)

Відома актриса написала автобіографічну книгу. 68-річна Вупі Голдберг поділилася з читачами багатьма фактами свого життя.

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Знаменита голлівудська актриса Вупі Голдберг зізналася, що в 1980-х роках вживала наркотики. У своїх нових мемуарах "Шматочки: моя мама, мій брат і я" знаменитість розповіла про своє минуле і життєві помилки, повідомляє The Sun.

Номінована на "Оскар" зірка, яка відкрито розповідає про своє минуле, згадує незграбний інцидент у готелі у своїх нових мемуарах "Шматочки і шматочки: моя мама, мій брат і я". За словами Вупі, вона пристрастилася до згубної звички не без долі свого першого чоловіка і батька її дочки Алекс Елвіна Мартіна. Після переїзду з Нью-Йорка до Каліфорнії, щоб продовжити акторську кар'єру, вона почала вживати кокаїн і героїн під час зіркових вечірок. Вупі вважала, що зможе впоратися з наркотиками, тому що вважала свою залежність безпечною. У той час у Голлівуді до героїну знаменитості ставилися спокійно.

У книжці акторка класифікувала себе як "дуже високофункціональну наркоманку", яка в стані дурману з'являлася на знімальному майданчику близько року, поки не зрозуміла, що стає "недбалою" на роботі. Зірка кіно, згадуючи минуле, розповіла, як одного разу зупинилася в розкішному готелі на Мангеттені на свій день народження, там хтось дав їй унцію (приблизно 28 грам — ред.) кокаїну. Вупі сиділа на підлозі комори і нюхала наркотик на самоті. До неї в номер увійшла покоївка і з криком вибігла. Актриса подивилася в дзеркало і зрозуміла, що кокаїн покриває все її обличчя.

"Мені було б так ніяково. Якби моя мати знала, наскільки кокаїн тримав мене у своїх пазурах, вона б просто сказилася. Я досягла дна", — зізналася вона.

Вупі Голдберг із мамою Фото: instagram.com/whoopigoldberg

Вупі сказала, що дозволила кокаїновій залежності керувати її життям, і вона взяла гору. Після прийому наркотичних речовин у неї почалися галюцинації. Але актриса "не хотіла вмирати". Їй вдалося швидко відмовитися від вживання наркотиків, тоді як інші люди роками перебувають у стані залежності. Вона змінила коло друзів і почала відмовлятися від запрошень на вечірки. У процесі одужання вона набрала 20 фунтів, що вважає невеликою ціною, щоб знову стати на правильний шлях.

Актриса Вупі Голдберг Фото: instagram.com/whoopigoldberg

В автобіографічній книзі Вупі Голдберг "Шматочки: моя мама, мій брат і я", яка вийде 7 травня 2024 року, можна буде дізнатися багато цікавих фактів про життя знаменитої актриси.

Нагадаємо, 12 березня Вупі Голдберг публічно підтримала Кейт Міддлтон. Вона підкреслила, що Кейт — фотограф-аматор і має право на помилку.