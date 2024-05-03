Знову подружка нареченої: Марго Роббі відклала зйомки заради весілля найкращої подруги (відео)

Зірка "Барбі" повернулася до рідної Австралії, щоб бути присутньою на торжестві. Акторка любить своїх подруг і стала подружкою нареченої вже не вперше.

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Марго Роббі, зірка "Барбі", стала подружкою нареченої на весіллі своєї найкращої подруги Брітт Клекстон. Акторка повернулася до Австралії і вирушила в Квінсленд, де відбулося торжество, відклавши зйомки нового фільму. Сама актриса вийшла заміж за Тома Акерлі ще в грудні 2016 року. До того як стала всесвітньо відомою актрисою. Про це пише Daily Mail.

Шанувальники одразу помітили, що це не вперше, коли Роббі грає другорядну роль подружки нареченої. У травні 2017 року вона була поруч зі своєю подругою Джулією Кеніг на її весіллі на Гаваях. Два роки потому акторка підтримала свою подругу Анну МакКіллоп на приголомшливій церемонії в Байрон-Бей.

Марго Роббі стала подружкою нареченої на весіллі подруги Фото: Instagram brittany.claxton_ Марго Роббі стала подружкою нареченої на весіллі подруги Фото: Instagram brittany.claxton_

Зірка "Одного разу в Голлівуді" також виголосила душевну промову на прийомі.

А минулої п'ятниці ще одна подруга Марго — Брітт Клекстон запросила зірку першої величини приєднатися до неї на заході в Берлі-Гедс.

Марго Роббі стала подружкою нареченої на весіллі подруги

Акторка сяяла в обтислій сукні-комбінації лимонного кольору. Вона вибрала простий і елегантний стиль, що різко контрастує з ансамблями в стилі Барбі, які вона демонструвала на прес-конференціях, присвячених однойменному фільму минулого року.

Марго Роббі на дівич-вечорі подруги Фото: Instagram brittany.claxton_ Марго Роббі на дівич-вечорі подруги Фото: Instagram brittany.claxton_

Нагадаємо, раніше Марго Роббі почала зніматися в новому інді-фільмі "Велика смілива красива подорож" з Коліном Фарреллом. І вона вже радикально змінилася заради ролі. Замість звичного блонда у знаменитості був більш насичений колір волосся, так званий "полуничний" блонд. І вона відрізала чубок.

Новий фільм Марго Роббі описують, як "творчу історію про двох незнайомців і неймовірну подорож, яка їх пов'язує".