Снова подружка невесты: Марго Робби отложила съемки ради свадьбы лучшей подруги (видео)

Звезда "Барби" вернулась в родную Австралию, чтобы присутствовать на торжестве. Актриса любит своих подруг и стала подружкой невесты уже не в первый раз.

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Марго Робби, звезда "Барби", стала подружкой невесты на свадьбе своей лучшей подруги Бритт Клэкстон. Актриса вернулась в Австралию и отправилась в Квинсленд, где прошло торжество, отложив съемки нового фильма. Сама актриса вышла замуж за Тома Акерли еще в декабре 2016 года. До того как стала всемирно известной актрисой. Об этом пишет Daily Mail.

Поклонники сразу заметили, что это не первый раз, когда Робби играет второстепенную роль подружки невесты. В мае 2017 года она была рядом со своей подругой Джулией Кениг на ее свадьбе на Гавайях. Два года спустя актриса поддержала свою подругу Анну МакКиллоп на потрясающей церемонии в Байрон-Бей.

Марго Робби стала подружкой невесты на свадьбе подруги Фото: Instagram brittany.claxton_ Марго Робби стала подружкой невесты на свадьбе подруги Фото: Instagram brittany.claxton_

Звезда "Однажды в Голливуде" также произнесла душевную речь на приеме.

А в прошлую пятницу еще одна подруга Марго — Бритт Клэкстон пригласила звезду первой величины присоединиться к ней на мероприятии в Берли-Хедс.

Марго Робби стала подружкой невесты на свадьбе подруги

Актриса блистала в облегающем платье-комбинации лимонного цвета. Она выбрала простой и элегантный стиль, резко контрастирующий с ансамблями в стиле Барби, которые она демонстрировала на пресс-конференциях, посвященных одноименному фильму в прошлом году.

Марго Робби на девичнике подруги Фото: Instagram brittany.claxton_ Марго Робби на девичнике подруги Фото: Instagram brittany.claxton_

Напомним, ранее Марго Робби начала сниматься в новом инди-фильме "Большое смелое красивое путешествие" с Колином Фарреллом. И она уже радикально изменилась ради роли. Вместо привычного блонда у знаменитости был более насыщенный цвет волос, так называемый "клубничный" блонд. И она отрезала челку.

Новый фильм Марго Робби описывают, как "творческую историю о двух незнакомцах и невероятном путешествии, которое их связывает".