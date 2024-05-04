4 травня 2024 року: Велика Субота — що сьогодні не можна робити

У православній церкві закінчується Страсний тиждень — уже завтра настане свято Великодня. Що можна і не можна робити в останній день седмиці — Велику суботу — розповідаємо далі.

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Сьогодні, в останній день перед Великоднем, у церкві згадують поховання Ісуса Христа. Євангельська історія свідчить, що Христа поховав Йосип Аримафейський, змастивши тіло Спасителя запашною олією і білим полотном (плащаницею). Поховали Ісуса в печері саду Йосипа, затуливши вхід каменем.

Саме тому під час Хресної ходи навколо храму обносять Плащаницю, а ввечері її переносять на Престол, де вона пробуде наступні 40 днів — до Вознесіння.

Також у Велику суботу в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі сходить Благодатний вогонь (його розвозять у різні країни світу), що означає Воскресіння Господнє.

Піст у Велику суботу залишається незмінним: можна їсти пісний хліб, сирі овочі та фрукти, горіхи, сухофрукти, мед.

Сьогодні важливо проявляти милосердя, взаємопідтримку і попросити вибачення у близьких, а також самому пробачити всіх кривдників.

Що сьогодні не можна робити:

Сьогодні, як і весь Страсний тиждень, не можна веселитися, співати і танцювати, а також потрібно дотримуватися суворого посту.

Також у Велику суботу не можна:

прибирати в будинку, прати і прасувати;

працювати в саду і на городі;

ловити рибу;

веселитися, відзначати різні свята;

лаятися, сваритися, заздрити;

вживати алкоголь.

Народилися в цей день:

1929 рік — Одрі Хепберн, британська актриса, фотомодель і танцівниця, володарка премії "Оскар";

1987 рік — Настя Каменських, українська співачка, актриса, ведуча;

1988 рік — Олександр Абраменко, український фристайліст, що спеціалізується в лижній акробатиці, олімпійський чемпіон 2018 року і срібний призер Олімпійських ігор 2022 року (перший і поки що єдиний чоловік з України, який виграв золото і срібло зимових Олімпійських ігор).

Що ще сталося 4 травня:

1838 рік — діячі культури викупили з кріпосної неволі Тараса Шевченка;

1878 рік — у будівлі оперного театру Томас Алва Едісон уперше показав винайдений ним фонограф;

1904 рік — в Англії Генрі Ройс і Чарльз Роллс почали виробництво автомобілів під назвою "Роллс-ройс";

1979 рік — Маргарет Тетчер стала прем'єр-міністром Великої Британії та першою жінкою-прем'єром Великої Британії;

1986 рік — зону евакуації навколо Чорнобиля збільшили до 30 кілометрів;

1990 рік — Ворошиловград перейменовано на Луганськ.

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