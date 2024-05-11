Кронпринцеса Швеції Вікторія відкрила гранд-фінал "Євробачення 2024"
Принцеса записала звернення з королівського палацу в Стокгольмі. Вікторія побажала всім учасниками удачі.
Спадкоємиця шведського престолу, кронпринцеса Вікторія відкрила пісенний конкурс "Євробачення 2024", що проходить у Мальме, Швеція. У прямій трансляції конкурсу звернення принцеси з'явилося в записі.
Одягнена у світлий кремовий костюм, принцеса пройшла по галереї з античними статуями і звернулася до учасників конкурсу з вітальні в королівському палаці в Стокгольмі.
"Я дуже рада вітати вас усіх у Швеції. Сподіваюся, ви будете насолоджуватися шоу. А всім конкурсантам я бажаю удачі", — сказала принцеса.
Варто зазначити, що конкурс "Євробачення 2024" проходить у неспокійній обстановці. Під концертним майданчиком, де проходить конкурс, зібралися пропалестинські активісти, які протестують проти участі Еден Голан із Ізраїлю (вона виступає під шостим номером).
А учасника з Нідерландів, Йоста Кляйна, дискваліфікували через бійку з оператором. Нідерландський мовник AVROTROS уже заявив, що не згоден із рішенням Європейської мовної спілки.
"Ми вважаємо рішення EBU неналежним і шокувальним. Ми глибоко шкодуємо, що так вийшло, і повернемося з подробицями пізніше", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за текстовою трансляцією "Євробачення 2024" ви можете стежити на сайті Фокусу. Так ви не пропустите нічого важливого.
Також Фокус раніше повідомляв, де найкраще дивитися пряму трансляцію "Євробачення 2024".