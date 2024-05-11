Кронпринцеса Швеції Вікторія відкрила гранд-фінал "Євробачення 2024"

Принцеса записала звернення з королівського палацу в Стокгольмі. Вікторія побажала всім учасниками удачі.

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Спадкоємиця шведського престолу, кронпринцеса Вікторія відкрила пісенний конкурс "Євробачення 2024", що проходить у Мальме, Швеція. У прямій трансляції конкурсу звернення принцеси з'явилося в записі.

Одягнена у світлий кремовий костюм, принцеса пройшла по галереї з античними статуями і звернулася до учасників конкурсу з вітальні в королівському палаці в Стокгольмі.

Звернення кронпринцеси Вікторії

"Я дуже рада вітати вас усіх у Швеції. Сподіваюся, ви будете насолоджуватися шоу. А всім конкурсантам я бажаю удачі", — сказала принцеса.

Кронпринцеса Швеції Вікторія побажала учасникам удачі Фото: Скриншот

Варто зазначити, що конкурс "Євробачення 2024" проходить у неспокійній обстановці. Під концертним майданчиком, де проходить конкурс, зібралися пропалестинські активісти, які протестують проти участі Еден Голан із Ізраїлю (вона виступає під шостим номером).

А учасника з Нідерландів, Йоста Кляйна, дискваліфікували через бійку з оператором. Нідерландський мовник AVROTROS уже заявив, що не згоден із рішенням Європейської мовної спілки.

"Ми вважаємо рішення EBU неналежним і шокувальним. Ми глибоко шкодуємо, що так вийшло, і повернемося з подробицями пізніше", — йдеться в повідомленні.

alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria виступили під другим номером Фото: Скриншот

Нагадаємо, за текстовою трансляцією "Євробачення 2024" ви можете стежити на сайті Фокусу. Так ви не пропустите нічого важливого.

Також Фокус раніше повідомляв, де найкраще дивитися пряму трансляцію "Євробачення 2024".