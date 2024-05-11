Кронпринцесса Швеции Виктория открыла гранд-финал "Евровидения 2024"
Принцесса записала обращение из королевского дворца в Стокгольме. Виктория пожелала всем участниками удачи.
Наследница шведского престола, кронпринцесса Виктория открыла песенный конкурс "Евровидение 2024", который проходит в Мальмо, Швеция. В прямой трансляции конкурса обращение принцессы появилось в записи.
Одетая в светлый кремовый костюм, принцесса прошла по галерее с античными статуями и обратилась к участникам конкурса из гостиной в королевском дворце в Стокгольме.
"Я очень рада приветствовать вас всех в Швеции. Надеюсь, вы будете наслаждаться шоу. А всем конкурсантам я желаю удачи", — сказала принцесса.
При этом стоит отметить, что конкурс "Евровидение 2024" проходит в неспокойной обстановке. Под концертной площадкой, где проходит конкурс, собрались пропалестинские активисты, которые протестуют против участия Эден Голан из Израиля (она выступает под шестым номером).
А участника из Нидерландов, Йоста Кляйна, дисквалифицировали из-за драки с оператором. Нидерландский вещатель AVROTROS уже заявил, что не согласен с решением Европейского вещательного союза.
"Мы находим решение EBU неподобающим и шокирующим. Мы глубоко сожалеем, что так вышло, и вернемся с подробностями позже", — говорится в сообщении.
Напомним, за текстовой трансляцией "Евровидения 2024" вы можете следить на сайте Фокус. Таким образом вы не пропустите ничего важного.
Также Фокус ранее сообщал, где лучше всего смотреть прямую трансляцию "Евровидения 2024".