Кронпринцесса Швеции Виктория открыла гранд-финал "Евровидения 2024"

Принцесса записала обращение из королевского дворца в Стокгольме. Виктория пожелала всем участниками удачи.

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Наследница шведского престола, кронпринцесса Виктория открыла песенный конкурс "Евровидение 2024", который проходит в Мальмо, Швеция. В прямой трансляции конкурса обращение принцессы появилось в записи.

Одетая в светлый кремовый костюм, принцесса прошла по галерее с античными статуями и обратилась к участникам конкурса из гостиной в королевском дворце в Стокгольме.

Обращение кронпринцессы Виктории

"Я очень рада приветствовать вас всех в Швеции. Надеюсь, вы будете наслаждаться шоу. А всем конкурсантам я желаю удачи", — сказала принцесса.

Кронпринцесса Швеции Виктория пожелала участникам удачи Фото: Скриншот

При этом стоит отметить, что конкурс "Евровидение 2024" проходит в неспокойной обстановке. Под концертной площадкой, где проходит конкурс, собрались пропалестинские активисты, которые протестуют против участия Эден Голан из Израиля (она выступает под шестым номером).

А участника из Нидерландов, Йоста Кляйна, дисквалифицировали из-за драки с оператором. Нидерландский вещатель AVROTROS уже заявил, что не согласен с решением Европейского вещательного союза.

"Мы находим решение EBU неподобающим и шокирующим. Мы глубоко сожалеем, что так вышло, и вернемся с подробностями позже", — говорится в сообщении.

alyona alyona & Jerry Heil с песней Teresa & Maria выступили под вторым номером Фото: Скриншот

Напомним, за текстовой трансляцией "Евровидения 2024" вы можете следить на сайте Фокус. Таким образом вы не пропустите ничего важного.

Также Фокус ранее сообщал, где лучше всего смотреть прямую трансляцию "Евровидения 2024".