Топ 6 видів найкориснішого насіння, яке потрібно їсти цього літа

Попри різноманіття сезонних овочів і фруктів, потрібно стежити за тим, щоб в організм потрапляли всі важливі поживні речовини. Тому дієтологи радять не нехтувати влітку цим корисним для здоров'я насінням.

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Пекуче літнє сонце та спека можуть зробити нас вразливими до зневоднення, теплового виснаження і ослаблення імунітету. Однак, сезонні фрукти й овочі можуть забезпечити вас життєво важливими поживними речовинами і зміцнити імунітет. Крім цього, ви також можете зробити своє харчування здоровішим, дізнавшись, яке насіння потрібно їсти щодня. Про найкорисніше насіння пише Health Shots.

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Насіння чіа

Фото: Freepik

Це крихітне насіння багате на жирні кислоти омега-3, клітковину, білок і необхідні мінерали, такі як кальцій та магній. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Food Science and Nutrition, завдяки вмісту жирних кислот омега-3, особливо альфа-ліноленової кислоти (АЛК), насіння чіа може знизити ризик серцево-судинних захворювань. Воно допомагає знизити кров'яний тиск і запалення, а також нормалізувати рівень холестерину, тому це насіння потрібно їсти щодня. Оскільки насіння чіа здатне вбирати рідину й утворювати гелеподібну консистенцію, ви можете додавати його в смузі, пудинги та вівсяні пластівці.

Насіння льону

Насіння льону багате на жирні кислоти омега-3, клітковину і білок, а це, як відомо, сприяє здоров'ю серця і зниженню рівня холестерину. "Воно також має потужні протизапальні та антиоксидантні властивості, які можуть сприяти загальному здоров'ю в літній сезон", — каже дієтолог Діпіка Джаясвал. Поєднання високого вмісту клітковини і білка в насінні льону також може допомогти вам схуднути.

Насіння соняшнику

Фото: Freepik

Насіння соняшнику, багате на вітамін Е, магній і селен, дуже поживне і може поліпшити ваше здоров'я. "Вміст антиоксидантів у цьому насінні допоможе захистити ваше серце і підвищити імунітет", — пояснює Джаясвал. З іншого боку, вміст цинку і жирних кислот омега-3, присутніх у насінні соняшнику, може сприяти росту волосся.

Гарбузове насіння

Насіння гарбуза є справжнім джерелом корисних властивостей, починаючи від втрати ваги і закінчуючи стимулюванням росту волосся. Багате цинком, залізом і калієм, воно зміцнює імунітет й підвищує рівень енергії. Високий вміст клітковини сприяє здоровому травленню, а велика кількість магнію робить його одним з найкорисніших насінин. Згідно з дослідженням, опублікованим BMC Medicine, збільшення споживання магнію пов'язане зі зниженням ризику серцевих захворювань, підтриманням здоров'я кісток та стабілізацією рівня цукру в крові.

Насіння кунжуту

Фото: Freepik

Насіння кунжуту багате безліччю життєво важливих поживних речовин, включно з цинком, міддю, кальцієм, вітамінами, антиоксидантами і харчовими волокнами, що робить його поживним суперпродуктом, який обов'язково має бути у вашому раціоні. "Воно є чудовим джерелом білка, яке може допомогти наростити м'язову масу і збалансувати гормони", — каже експерт. Додавайте кунжут у печеню, салати або випічку для додаткового смаку та поживності.

Насіння конопель

Насіння конопель є повноцінним джерелом білка і багате на жирні кислоти омега-3 та дев'ять незамінних амінокислот, які необхідні організму. Додавання насіння конопель у свій раціон може підтримати здоров'я серця, зменшити запалення та зміцнити здоров'я шкіри. Насіння конопель можна додавати в салати, коктейлі, йогурти і навіть у випічку, оскільки воно є повноцінним джерелом білка, що підтримує енергію й силу вашого організму.

Пам'ятайте, навіть у вживанні найкорисніших продуктів важлива поміркованість, тож Джаясвал радить включати одну або дві столові ложки цього насіння до свого щоденного раціону, щоб збільшити споживання поживних речовин і залишатися здоровим та енергійним цього літа.

Нагадаємо, 7 корисних властивостей гарбузового насіння для здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що насіння чіа містить багато клітковини, що робить його ідеальною їжею для контролю не тільки рівня холестерину, а й рівня цукру в крові.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.