Посадовці з Кабміну, КМДА та оборонпрому купили нерухомість в Дубаї за тисячі доларів, — "Схеми" (відео)

Журналісти "Схем" з'ясували, що дорогу нерухомість у ОАЕ купували чинні українські посадовці: Віктор Коблош з Кабміну, Віктор Перепелиця з "Укробронпрому" та Дмитро Рахматуллін з КМДА. Вони це заперечують.

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"Схеми" в рамках міжнародного проєкту #DubaiUnlocked, отримали доступ до даних про власників нерухомості у Дубаї. З'ясувалось, що елітними апартаментами у ОАЕ обзавелися кілька високопосадовців з України і її немає у їх деклараціях. Самі чиновники все заперечують. Про це пише "Радіо Свобода".

Dubai Unlocked – це міжнародний проєкт, в основі якого витік інформації із Земельного департаменту Дубаю, а також державних комунальних підприємств, отриманий Вашингтонським центром оборонних досліджень (C4ADS). Ці дані були передані норвезькому фінансовому виданню E24 та Проєкту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), який координував роботу з журналістами-розслідувачами із 70 медіа з усього світу, в тому числі і з проєктом "Схеми" Радіо Свобода.

Сюжет про нерухомість українських посадовців у Дубаї

Таким чином українські журналісти з'ясували, що щонайменше троє посадовців таємно купили нерухомість у Дубаї, місті, яке відоме тим, що не здають зайвих питань заможним людям, які зочуть витратити тут свої статки.

Віталій Коблош

Коблош 10 років є очільником Департаменту гуманітарної та соціальної політики в Кабінеті міністрів. У 2018-му його дружина Наталія, яка працює завідувачкою відділу жіночої консультації Інституту педіатрії у Києві, придбала апартаменти у хмарочосі Wyndham Dubai Marina.

Віталій Коблош Фото: Скриншот

Відповідно до дубайського реєстру, нерухомість коштувала понад 331 тисячу доларів. У рік купівлі родина Коблош задекларувала дохід лише на 15% вартості цього майна.

Сам посадовець не декларував апартаменти і сказав журналістам, що йому про них нічого не відомо.

Wyndham Dubai Marina в Дубае Фото: Visit Dubai

"Перший раз про це чую, це щось незрозуміле для мене", – сказав Коблош, коли його запитали про нерухомість.

Цікаво, але у 2021 році він їздив на виставку "Експо" у Дубаї і дві ночі провів саме у Wyndham Dubai Marina, заявивши, що місце перебування обирали Мінекономіки. Сам політик не дуже публічний. У Кабміні почав працювати лише з 2014 року. До того він був штатним помічником депутата від "Партії регіонів" Володимира Сівковича

Віктор Перепелиця

Керівник Бюро управління матеріально-технічного забезпечення заводу "Іскра", на якому виробляють радіолокаціонну техніку. Завод входить у державний "Укроборонпром".

Віктор Перепелиця з дружиною Фото: Радио Свобода

Його дружина Ірина 10 років тому придбала апартаменти у хмарочосі Burj Vista Tower 1 за 430 тисяч доларів. Посадовець і його дружина заявили, що нічого не знають про нерухомість у Дубаї. А їх донька запевнила, що купила майно за загальною довіреністю від матері – без відома батьків. Її батько припустив, що вона купила квартиру за гроші шейха, з яким нібито тоді зустрічалась.

В "Укроборонпромі" повідомили, що керівник бюро управління матеріально-технічного забезпечення "Іскри" Перепелиця з жовтня минулого року не є субʼєктом декларування через зміни в законі. Але він все одно подав декларацію, в якій немає інформації про квартиру в ОАЕ.

Burj Vista Tower в Дубае Фото: Visit Dubai

Відповідно до витоку транзакцій — апартаменти з 2018 року здаються в оренду та приносять прибуток. Відтоді сума доходу склала понад 154 тисячі доларів, які Перепелиця не задекларував.

"Нерухомість моєї дружини? Я про неї нічого не знаю", – сказав Перепелиця у відповідь на запитання журналістів "Схем".

Дмитро Рахматуллін

Дмитро Рахматуллін — в. о. обовʼязки директора комунального автотранспортного підприємства столичної мерії. Із 2018 року він керував інспекцією з паркування у Києві. Різні посади Рахматуллін займає з 2015 року.

Дмитро Рахматуллін у своєму кабінеті Фото: КМДА

У дубайському реєстрі вказані права власності Рахматулліна на 16 квартир сукупною площею 2255 кв. м. у хмарочосі Ferretti Luxury Beach Residence, який так і не був збудований. Нерухомість коштувала Рахматулліну понад 14,5 мільйонів доларів. Він також заперечив, що має майно у Дубаї.

Проєкт Ferretti Luxury Beach Residence Фото: Visit Dubai

Коли були куплені квартири, Рахматуллін перебував у неназваному закордонному відрядженні, яке тривало з 2006-го до 2015 року, згідно з його публічною біографією. Сам він заявив, що в ті роки працював в арабо-африканському регіоні на приватні компанії.

У деклараціях немає згадок про 16 квартир. Сам посадовець все заперечує.