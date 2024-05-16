Чиновники из Кабмина, КГГА и оборонпрома купили недвижимость в Дубае за тысячи долларов, — "Схемы" (видео)

Журналисты "Схем" выяснили, что дорогую недвижимость в ОАЭ покупали действующие украинские чиновники: Виктор Коблош из Кабмина, Виктор Перепелица из "Укробронпрома" и Дмитрий Рахматуллин из КГГА. Они это отрицают.

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"Схемы" в рамках международного проекта #DubaiUnlocked, получили доступ к данным о владельцах недвижимости в Дубае. Выяснилось, что элитными апартаментами в ОАЭ обзавелись несколько чиновников из Украины и ее нет в их декларациях. Сами чиновники все отрицают. Об этом пишет "Радио Свобода".

Dubai Unlocked — это международный проект, в основе которого утечка информации из Земельного департамента Дубая, а также государственных коммунальных предприятий, полученная Вашингтонским центром оборонных исследований (C4ADS). Эти данные были переданы норвежскому финансовому изданию E24 и Проекту по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), который координировал работу с журналистами-расследователями из 70 медиа со всего мира, в том числе и с проектом "Схемы" Радио Свобода.

Сюжет о недвижимости украинских чиновников в Дубае

Таким образом украинские журналисты выяснили, что по меньшей мере трое чиновников тайно купили недвижимость в Дубае, городе, который известен тем, что не сдают лишних вопросов состоятельным людям, которые захотят потратить здесь свое состояние.

Виталий Коблош

Коблош 10 лет является главой Департамента гуманитарной и социальной политики в Кабинете министров. В 2018-м его жена Наталья, которая работает заведующей отделом женской консультации Института педиатрии в Киеве, приобрела апартаменты в небоскребе Wyndham Dubai Marina.

Виталий Коблош Фото: Скриншот

Согласно дубайскому реестру, недвижимость стоила более 331 тысячи долларов. В год покупки семья Коблош задекларировала доход лишь на 15% стоимости этого имущества.

Сам чиновник не декларировал апартаменты и сказал журналистам, что ему о них ничего не известно.

Wyndham Dubai Marina в Дубае Фото: Visit Dubai

"Первый раз об этом слышу, это что-то непонятное для меня", — сказал Коблош, когда его спросили о недвижимости.

Интересно, но в 2021 году он ездил на выставку "Экспо" в Дубае и две ночи провел именно в Wyndham Dubai Marina, заявив, что место пребывания выбирали Минэкономики. Сам политик не очень публичный. В Кабмине начал работать только с 2014 года. До того он был штатным помощником депутата от "Партии регионов" Владимира Сивковича

Виктор Перепелица

Руководитель Бюро управления материально-технического обеспечения завода "Искра", на котором производят радиолокационную технику. Завод входит в государственный "Укроборонпром".

Виктор Перепелица с женой Фото: Радио Свобода

Его жена Ирина 10 лет назад приобрела апартаменты в небоскребе Burj Vista Tower 1 за 430 тысяч долларов. Чиновник и его жена заявили, что ничего не знают о недвижимости в Дубае. А их дочь заверила, что купила имущество по общей доверенности от матери — без ведома родителей. Ее отец предположил, что она купила квартиру за деньги шейха, с которым якобы тогда встречалась.

В "Укроборонпроме" сообщили, что руководитель бюро управления материально-технического обеспечения "Искры" Перепелица с октября прошлого года не является субъектом декларирования из-за изменений в законе. Но он все равно подал декларацию, в которой нет информации о квартире в ОАЭ.

Burj Vista Tower в Дубае Фото: Visit Dubai

Согласно утечке транзакций — апартаменты с 2018 года сдаются в аренду и приносят прибыль. С тех пор сумма дохода составила более 154 тысяч долларов, которые Перепелица не задекларировал.

"Недвижимость моей жены? Я о ней ничего не знаю", — сказал Перепелица в ответ на вопрос журналистов "Схем".

Дмитрий Рахматуллин

Дмитрий Рахматуллин — и. о. обязанности директора коммунального автотранспортного предприятия столичной мэрии. С 2018 года он руководил инспекцией по парковке в Киеве. Различные должности Рахматуллин занимает с 2015 года.

Дмитрий Рахматуллин в своем кабинете Фото: КГГА

В дубайском реестре указаны права собственности Рахматуллина на 16 квартир совокупной площадью 2255 кв. м. в небоскребе Ferretti Luxury Beach Residence, который так и не был построен. Недвижимость стоила Рахматуллину более 14,5 миллионов долларов. Он также отрицает, что имеет имущество в Дубае.

Проект Ferretti Luxury Beach Residence Фото: Visit Dubai

Когда были куплены квартиры, Рахматуллин находился в неназванной заграничной командировке, которая длилась с 2006-го по 2015 год, согласно его публичной биографии. Сам он заявил, что в те годы работал в арабо-африканском регионе на частные компании.

В декларациях нет упоминаний о 16 квартирах. Сам чиновник все отрицает.