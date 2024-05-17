Трейлер нового фільму з Блейк Лайвлі розкритикували в мережі (відео)

"Усе закінчується нами" — екранізація роману Коллін Гувер "Покинь, якщо кохаєш". Головну роль у картині виконала зірка серіалу "Пліткарка".

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Трейлер довгоочікуваного романтичного фільму з Блейк Лайвлі "Усе закінчується нами" розкритикували в мережі. Про це пише Daily Mail.

Дружина Раяна Рейнольдса зіграла Лілі Блум — жінку, яка починає стосунки з Райлом Кінкейдом (Джастін Балдоні). Втім, згодом повертається її колишній коханий Атлас Корріган (Брендон Скленар).

Трейлер довгоочікуваної картини супроводжувала пісня кращої подруги Блейк Лайвлі Тейлор Свіфт My Tears Ricochet.

Втім, багато користувачів мережі негативно сприйняли ролик, звинувативши його в розголошенні всього сюжету фільму ще до виходу.

"Ну, це був цілий фільм", "Мені здається, що я щойно переглянув увесь фільм", — пишуть користувачі Х.

Трейлер нового фільму з Блейк Лайвлі

Зокрема, кілька користувачів соціальних мереж також виступили проти самих акторів, адже їхні герої виглядають набагато старшими на екрані, ніж у книзі. Фільм знято за романом Коллін Гувер "Покинь, якщо кохаєш".

"Ого, відсутність хімії між кожним персонажем вражає", — пишуть обурені фанати.

Трейлер починається з того, як Лілі зустрічається з Райлом у своєму новому квітковому магазині, перш ніж вони почнуть зустрічатися.

Наразі актори нової романтичної картини, яка має вийти в кінотеатрах 9 серпня 2024, не відреагували на критику в мережі.

Трейлер нового фільму з Блейк Лайвлі

Нагадаємо, чому Блейк Лайвлі пропустила Met Gala 2024.

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