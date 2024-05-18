Кондиціонер перед шампунем: простий трюк для блискучого волосся (фото)
Гарне волосся дає можливість мати доглянутий і ефектний вигляд. У домашніх умовах у догляді за волоссям можна використовувати маленьку хитрість, яка не потребує особливих витрат.
Багато людей миють волосся так само, як і всі інші: спочатку шампунем, потім кондиціонером. Це, звісно, абсолютно нормально і традиційно правильно. Останнім часом на ринку з'явився новий метод миття волосся, який передбачає не пропуск кондиціонера, а використання кондиціонера перед шампунем. Такий спосіб миття волосся отримав назву CWC, повідомляє Vogue.
Як мити волосся методом CWC
Метод CWC це — C = кондиціонер, W = миття шампунем, C = повторний кондиціонер. Нанесення кондиціонера перед шампунем може змінити правила гри, особливо якщо у вас сухе або пошкоджене волосся.
Щоб скористатися методом CWC, перед миттям спочатку нанесіть кондиціонер тільки на довжину і кінчики волосся. Це ключовий момент. Власне, в цьому вся суть методу. Кондиціонер захищає волосся від мийних засобів у шампуні та не дає волоссю пересихати.
Як застосувати метод CWC на практиці
У цього методу є своя техніка, якщо хочете. Перед миттям ретельно розчешіть волосся, потім намочіть його, перед нанесенням шампуню розітріть невелику кількість кондиціонера між руками і розподіліть його по всій довжині. Будьте обережні, уникайте потрапляння на корені та шкіру голови. Закінчивши з кондиціонером, спіньте невелику кількість шампуню в долонях і розподіліть його по коренях. Також намильте волосся за вухами і на задній частині шиї — ці ділянки, про які часто забувають, є одними з головних винуватців швидко жирного і несвіжого на вигляд волосся. Потім просто все сполосніть. Далі знову розподіліть кондиціонер по довжині та кінчиках. Знову уникайте коренів, щоб не обтяжувати їх. Залиште кондиціонер на хвилину або близько того і знову ретельно промийте водою. Ретельно відіжміть волосся, а потім обережно висушіть його, промокнувши рушником з мікрофібри. Укладайте як зазвичай — і насолоджуйтеся здоровим і красивим волоссям.
Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.
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