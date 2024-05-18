Кондиционер перед шампунем: простой трюк для блестящих волос (фото)

Красивые волосы дают возможность выглядеть ухоженно и эффектно. В домашних условиях в уходе за волосами можно использовать маленькую хитрость, которая не требует особых затрат.

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Многие люди моют волосы так же, как и все остальные: сначала шампунем, потом кондиционером. Это, конечно, совершенно нормально и традиционно правильно. В последнее время на рынке появился новый метод мытья волос, который предполагает не пропуск кондиционера, а использование кондиционера перед шампунем. Такой способ мытья волос получил название CWC, сообщает Vogue.

Как мыть волосы методом CWC

Метод CWC это — C = кондиционер, W = мытье шампунем, C = повторный кондиционер. Нанесение кондиционера перед шампунем может изменить правила игры, особенно если у вас сухие или поврежденные волосы.

Чтобы воспользоваться методом CWC, перед мытьем сначала нанесите кондиционер только на длину и кончики волос. Это ключевой момент. Собственно, в этом вся суть метода. Кондиционер защищает волосы от моющих средств в шампуне и не дает волосам пересыхать.

Уход за волосами Фото: Freepik

Как применить метод CWC на ​​практике

У этого метода есть своя техника, если хотите. Перед мытьем тщательно расчешите волосы, затем намочите их, перед нанесением шампуня разотрите небольшое количество кондиционера между руками и распределите его по всей длине. Будьте осторожны, избегайте попадания на корни и кожу головы. Закончив с кондиционером, вспеньте небольшое количество шампуня в ладонях и распределите его по корням. Также намыльте волосы за ушами и на задней части шеи — эти области, о которых часто забывают, являются одними из главных виновников быстро жирных и несвежих на вид волос. Затем просто все сполосните. Далее снова распределите кондиционер по длине и кончикам. Снова избегайте корней, чтобы не утяжелять их. Оставьте кондиционер на минуту или около того и снова тщательно промойте водой. Тщательно отожмите волосы, а затем осторожно высушите их, промокнув полотенцем из микрофибры. Укладывайте как обычно — и наслаждайтесь здоровыми и красивыми волосами.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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