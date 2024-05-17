Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак став багатшим за короля Чарльза

Статки Ріші та його дружини Акшати зросли на 120 мільйонів фунтів стерлінгів за рік. І все завдяки її акціям в ІТ-компанії батька-мільярдера.

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Особисті статки короля Чарльза зросли на 10 мільйонів фунтів стерлінгів до 610 мільйонів фунтів стерлінгів за рік. Хоча ця сума і приголомшує, але прем'єр-міністр Ріші Сунак виявився багатшим. І все завдяки своїй дружині Акшаті. Про це пише The Times.

Тепер статки прем'єра становлять 651 мільйон фунтів стерлінгів. Здебільшого завдяки акціям Акшати Мурті в ІТ-компанії батька-мільярдера.

Ріші Сунак і Акшата Мурті Фото: Getty Images

Щорічний список багатих людей Sunday Times показав, що їхній добробут істотно зріс, незважаючи на те, що бум мільярдерів у Великій Британії "підійшов до кінця" через складні економічні умови.

Згідно з останнім списком, статки Ріші Сунака і Акшати Мурті становили 651 мільйон фунтів стерлінгів, збільшившись із 529 мільйонів фунтів стерлінгів у 2023 році.

Зростання було пов'язане з невеликою часткою Мурті в Infosys, індійському ІТ-гіганті вартістю 70 мільярдів доларів, співзасновником якого є її батько-мільярдер.

За рік її акції зросли в ціні на 108,8 мільйона фунтів стерлінгів і склали майже 590 мільйонів фунтів стерлінгів.

Але багатство пари все ще залишається нижчим за рівень 2022 року, коли воно становило майже 730 мільйонів фунтів стерлінгів.

Король Великої Британії Чарльз теж став багатшим. Його статки зросли на 10 мільйонів фунтів і тепер становлять 610 мільйонів фунтів стерлінгів. Що зробило його багатшим за його матір, покійну королеву Єлизавету, чиї статки становили 370 мільйонів фунтів.

Король Чарльз Фото: Getty Images

Але у списку зафіксовано, що кількість британських мільярдерів знову скоротилася, продовжуючи тенденцію, що спостерігалася у 2023 році.

Кількість мільярдерів досягла піку в 177 у 2022 році, потім впала до 171 і знову впала до 165 цього року. Це спричинено тим, що багато хто покинув країну.

Згідно з новими даними, сукупні статки списку 350 найбагатших людей і сімей Великої Британії становлять 795,36 мільярда фунтів стерлінгів.

Хто ще увійшов до списку багатіїв Великої Британії

Цього року список знову очолив Гопі Хіндуджа і його сім'я, які контролюють індійський конгломерат Hinduja Group. Його статки зросли за рік з 35 мільярдів фунтів стерлінгів до 37,2 мільярда фунтів стерлінгів.

Інвестор "Манчестер Юнайтед" і засновник Ineos сер Джим Реткліфф виявився найбільшим невдахою у списку: його власний капітал впав більш ніж на 6 мільярдів фунтів стерлінгів до 23,52 мільярда фунтів стерлінгів.

Сер Джеймс Дайсон також став біднішим на три мільярди — тепер його статки становлять 20,8 мільярда фунтів стерлінгів.

Збіднів і сер Річард Бренсон. Його статки зменшилися з 4,2 мільярда фунтів стерлінгів до 2,4 мільярда фунтів стерлінгів після важкого року для Virgin Galactic.

Річард Бренсон Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Фокус писав про дуже багату дружину Ріші Сунака. Акшата Мурті — дочка Нараяни Мурті, "індійського Білла Гейтса", співзасновника мультинаціональної корпорації Infosys, і письменниці Судхи Мурті. З майбутнім чоловіком Акшата познайомилася в Стенфордському університеті в США, де вони обидва навчалися. Розкішне весілля зіграли 2009 року в Бангалорі. У пари дві доньки — Крішна та Анушка.