Син Трампа закінчив дорогу школу у Флориді: у соцмережах показали кадри випуску (відео)

Син Дональда і Меланії Трамп більше цікавиться футболом, ніж політикою. Весною 2024 року він закінчив школу і поки що невідомо, чим планує займатись далі.

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18-річний Беррон Трамп, п'ята дитина 45 президента США, республіканця Дональда Трампа, завершив навчання у Оксбриджській академії у Флориді. Коли хлопець виходив у мантії випускника, його батько, а також матір Меланія Трамп, сиділи на лавках, як пересічні батьки випускників. Про те, як відбувався випускний Беррона Трампа розповів у соцмережі X (Twitter) користувач з ніком PapiTrumpo.

На відео у соцмережах можна побачити, як син 45 президента підіймається сходами разом з іншими випускниками. На ньому мантія та академічна шапочка з китицею. Кольори вбрання відповідають кольорам Оксбриджської академії, у якій він навчався — темно-синій та червоний. За церемонією спостерігав Дональд Трамп, який сидить у передньому ряді на трибунах. Поруч з ним — матір Беррона, Меланія Трамп.

Беррон Трамп — третя дитина американського політика. Хлопець народився у третьому шлюбі з Меланією Трамп. Журналісти розповідали, що він займається футболом і певний час був півзахисником в DC United Academy. Також у американських ЗМІ розповідали, що йому пропонували стати делегатом від Республіканської партії у Флориді, але він відмовився.

Вартість навчання у підготовчій середній та старшій приватній школі Oxbridge Academy – 34 тис. та 42,5 тис. дол. відповідно.

Син Дональда Трампа і дружина Меланія на заході 2024 року Фото: Соцмережі

Зазначимо, Дональд Трамп — 77-річний американський політик та бізнесмен, який був президентом США у 2017-2021 рр. та є лідером Республіканської партії. У Трампа — п'ятеро дітей: троє (Дональд, Іванна, Ерік) — від першого шлюбу з Іванкою Трамп, донька Тіффані — після шлюбу з Марлою Мейплз, син Беррон, народжений в шлюбі з Меланією.

Під час російсько-української війни Трамп висловлювався щодо того, як можна досягнути миру. На його думку, для цього достатньо однієї його розмови з президентом РФ Володимиром Путіним. Крім того, члени республіканської партії на пів року заблокували виділення допомоги Україні, яку восени 2023 року запропонував президент Джо Байден. Весною 2024 пакет допомоги розблокували, при цьому більшість республіканців це не підтримали.

Нагадуємо, раніше Фокус писав про таємні перемовини прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Камерона з Дональдом Трампом.