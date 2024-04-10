Я тобі – ти мені. Трамп хоче поторгуватися з Росією по Україні і Китаю, чи захоче Путін?

Washington Post стверджує, що пропозиція Дональда Трампа у разі перемоги на виборах президента США полягає у тому, щоб підштовхнути Україну до передачі Росії Криму та "прикордонного регіону Донбасу". У передвиборчому штабі Трампа назвали публікацію WP "фейковими новинами". Політологи пояснили Фокусу, що буде впливати на політику Трампа та чому за його президенства програш України може бути вигідний США.

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Конфлікт США з Китаєм

На думку політолога-міжнародника Максима Ялі, головна мета Трампа — послабити Китай і відірвати Росію, яка стає все більш залежною від Китаю, продаючи свої енергоресурси зі знижками, відкриваючи свій ринок для китайських товарів, у такий спосіб посилюючи Китай економічно і надаючи додаткові ресурси.

"Тому тут головна мета для Трампа — позбавити Китай дешевих ресурсів. Відповідно, на превеликий жаль для нас, він готовий піти на певні компроміси з Путіним за рахунок України. Тут ключова проблема в тому, що він не бачить загрози в Росії для США і не вбачає її конкурентом за боротьбу за глобальне лідерство на світовій арені", — сказав Ялі Фокусу.

Політолог зазначив, що ймовірний "мирний план" Трампа який полягає в тиску на Україну, щоб вона поступилася частиною території РФ, потурає силовому порушенню міжнародно визнаних кордонів. Проте проблема в, тому що сам Трамп не вбачає за доцільне зберігати той світовий порядок, який утворився по завершенню Другої світової війни і в якому США відіграють ключову роль й виступають гарантом безпеки для своїх союзників.

"Саме з цим й пов’язані його заяви та погрози європейським лідерам вийти з НАТО, аби зменшити фінансове навантаження для бюджету США. В цілому він є прибічником стратегії ізоляціонізму, аби США позбавилися максимально будь-яких зобов’язань, і безпекових, і фінансових перед своїми союзниками. Відповідно він сам є прибічником руйнації того світового порядку, який зараз намагається зруйнувати Путін, вторгнувшись в Україну", — зазначив Ялі.

Програш України може спровокувати інші конфлікти в світі

Політолог зазначив, що перемога України важлива для США, аби зберігся той світоустрій, в якому США відіграють ключову роль на геополітичній арені, у фінансовій сфері й в інших сферах суспільних взаємовідносин.

"Тому, звичайно, якщо Україна програє — буде завдано величезного удару по іміджу США як гаранта міжнародної безпеки, й це може спровокувати інші конфлікти, насамперед йдеться про Тайвань, адже Китай прискіпливо спостерігає за розвитком російсько-української війни, й в інших регіонах, де є спільні території", — сказав Ялі.

Також, за його словами, це може спровокувати перерозподіл сфер впливу та кордонів.

Трамп був готовий піти на певні поступки Путіну, але від Путіна також вимагав поступок Фото: РИА

За словами Ялі, користю від програшу у війні України може бути те, що за наш кошт Росія може піти на суттєві компроміси, зокрема в секторі енергетики, надати можливість американським компаніям видобувати газ та нафту спільно з російськими компаніями на Арктиці, як це було вже заплановано до 2014 року, були підписані контракти.

Так, наприклад, Arctic LNG 2 (Arctic LNG 2) — це проєкт російської компанії "Новатек" із видобутку і скраплення природного газу на Гиданському півострові. Але 2 листопада 2023 року проєкт Arctic LNG 2 внесли до списку санкцій США, націлених на обмеження виробництва й експорту енергоресурсів Росії.

Політична підстава від конкурентів Трампа

Політолог Володимир Фесенко своєю чергою зауважив, що інформацію про зміст так званого мирного плану Трампа з посиланнями на джерела опублікувало видання Washington Post, яке є близьким до Демократичної партії США. Тому, за його словами, не потрібно сприймати за істину твердження про когось з іншого політичного табору.

"Два конкретних приклади. Хтось повідомляє про мирний план Трампа, люди з найближчого оточення Трама? Ні. Жодного повідомлення, жодної заяви від Трампа, людей близьких до Трампа про зміст цього плану взагалі немає. Повідомляє видання WP, яке є близьким до Демократичної партії США. Безумовно, в даному випадку мета — це дискредитація Трампа", — сказав Фесенко.

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Політолог зауважив, що в США триває передвиборча боротьба, тому не можна довіряти цитуванню з джерела, яке знаходиться в іншому політичному таборі.

Окрім того, політолог вважає, що заяви Трампа потрібно сприймати з великою поправкою, зокрема на передвиборчий час.

"Просто для порівняння, пишуть про Крим, про те, що Трамп готовий віддати окуповані території Росії. Нагадаю, у 2016 році під час виборів Трамп теж казав про російський Крим, зараз, до речі, не каже, а тоді казав, що там живуть росіяни тощо. Став президентом і що він визнав Крим російським? Ні", — зазначив у бесіді з Фокусом Фесенко.

За його словами, те, що може казати в приватних розмовах Трамп зараз, й те, що він буде робити як президент — це можуть бути дві різні речі.

Фесенко зазначив, що навколо Трампа два різних табори й ніхто зараз не може сказати, якою буде політика Трампа.

Навколо Трампа два табори: послідовники Рейгана та ізоляціоністи

"Інша річ, що один з таборів навколо Трампа — найбільш радикальні трампісти, зокрема й в Конгресі — це люди з ізоляціоністськими поглядами. Їм не цікава не тільки Україна, а Європа їм не цікава. Вони готові до війти з НАТО, або максимально формально ставитися до членства США в НАТО тощо. Це відповідає дійсності", — сказав Фесенко.

За його словами, інший табір представників, яких багато в Сенаті, чимало в Конгресі США, й взагалі люди, які були в команді Трампа, зокрема колишній держсекретар США Майк Помпео, — люди, яких називають послідовниками Рональда Рейгана. Тобто прихильники жорсткої лінії щодо Росії.

Політолог зазначив, що Трамп до багатьох питань підходить як бізнесмен.

Наприклад, в лютому 2024 року колишній президент США запропонував надавати допомогу Україні в кредит.

"Це суто бізнесовий підхід. Скоріше за все, такий підхід буде, якщо Трамп стане президентом. Тому що це відповідає його натурі, світогляду", — сказав Фесенко.

Я тобі — ти мені: Трамп любить поступки

Політолог вважає, що просто так Трамп робити поступок Путіну не буде.

"Трамп буде вимагати від Путіна поступок з його боку, й, скоріш за все, це буде стосуватися відносин з Китаєм. Я сильно сумніваюсь, що Путін піде назустріч Трампу. Коли Трамп був президентом, він неодноразово казав, що він хоче знайти спільну мову з Путіним, зняти всі протиріччя та проблеми. Зустрічався з ним декілька разів, багатогодинні були зустрічі. А на практиці вийшло не покращення, а погіршення. Причому найбільше погіршення відносин між США та Росією за всі 30 років існування сучасної Росії. А чому? Тому що Путін в жодному питанні не хотів йти назустріч Трампу", — розповів політолог.

Так, Трамп був готовий піти на певні поступки Путіну, але від Путіна також вимагав поступок.

"В питаннях Сирії жодних поступок не було з боку Путіна, в питанні договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь — жодних поступок з боку Путіна. Тому я б не поспішав з такими спрощеними та легковажними прогнозами про те, якою буде політика Трампа, зокрема щодо України. Ніхто зараз цього не може сказати точно", — зауважив Фесенко.

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Політолог вважає, що оцінювати ситуацію можна буде, коли буде відомо, хто буде державним секретарем при Трампі, помічником з питань національної безпеки, коли будуть спроби провести переговори.

Водночас Фесенко не відкидає можливості тиску на Україну для сприяння мирної угоди.

"Трамп не дуже любить війни, але це ж не просто так. Це має бути угода, оборудка, ти мені — я тобі. Максимум, що можливе, на мій погляд, — домовленість про припинення вогню. Такий варіант можливий, я цього не виключаю. Й на нас можуть тиснути. Не те, що просто відмовлять у зброї, ні. Але якщо Трамп буде схильний до якоїсь мирної угоди, причому це буде узгоджено, Росія теж буде готова припинити вогонь, тоді на нас можуть тиснути. Але поки що все це припущення", — сказав Фесенко.

Проте варто зазначити, що в Україні проти заморожування конфлікту. Президент Володимир Зеленський наголошував, що в разі заморожування конфлікту в Україні Росії буде надано можливість адаптуватися до поточної ситуації й у 2028 році Кремль зможе відновити свій воєнний потенціал, який було підірвано діями Сил оборони.

Політолог зауважив, що якщо Трамп побачить, що Путін впертий і буде вимагати миру тільки на своїх умовах, то Трамп на це не піде. "Тому що це буде приниження й всі будуть казати, що Трамп програв. Де тоді велич Америки, про яку каже Трамп? Багато людей з його оточення вважають, що головний противник США — це не Путін, а Китай. Але якщо Трамп піде на поступки Путіну, тоді Китай теж буде вважати США при Трампі слабкими", — сказав Фесенко.

Політолог зазначив, що є достатньо великий шанс, що впертість та неадекватність Путіна допоможуть Трампу "відкрити очі" та почати посилено допомагати Україні.