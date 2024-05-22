50-річна Гайді Клум у мінісукні з'явилася на благодійному заході в Каннах (фото)

На заході були присутні багато знаменитостей. Модель Гайді Клум продемонструвала струнку фігуру в гламурному вбранні.

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Німецька топ-модель і акторка Гайді Клум 20 травня під час 77-го Каннського кінофестивалю в гламурному вбранні відвідала благодійний захід, організований моделлю Алессандрою Амбросіо і співачкою Сінді Мелло на підтримку Brazilian Soul Fund і Brazil Foundation, повідомляє Daily Mail.

Захід залучив низку знаменитих гостей, які зібрали кошти для підтримки південного регіону Бразилії, що постраждав від катастрофічної повені.

50-річна красуня мала неймовірний вигляд у глибокій червоній оксамитовій мінісукні з глибоким червоним оксамитом, спідницею з рюшами та бантом на талії. Свій образ модель доповнила червоними атласними туфлями на шпильках. Гайді розпустила світлі довгі локони, зробивши проділ посередині. Вона нанесла легкий макіяж, підкресливши очі коричневого відтінку тінями і чорною підводкою, а губи нафарбувала яскраво-червоною помадою.

Модель Гайді Клум Фото: instagram.com/heidiklum

На вечорі до неї приєдналася Алессандра Амбросіо. Модель мала приголомшливий вигляд у прозорому мереживному ансамблі з ліфом без бретелей і оксамитовою спідницею з прозорою вставкою. Бразильська зірка накинула на плечі жакет і до вбрання взула туфлі на високих підборах. Модель звела кількість аксесуарів до мінімуму, уклала темні локони м'якими хвилями і вибрала гламурний макіяж.

Гайді Клум і Алессандра Амбросіо Фото: instagram.com/heidiklum

Раніше, 25 квітня, Гайді Клум показала фото з молодшим на 16 років чоловіком. Гайді Клум і Том Каулітц одружені з 2019 року. Зірка подіумів зізнавалася, що їй все одно на значну різницю у віці.