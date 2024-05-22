Поліція почала розслідувати смерть Меттью Перрі

Після смерті Меттью Перрі минуло вже сім місяців, однак правоохоронні органи почали розслідувати, яким чином в організмі актора опинилася така кількість кетаміну.

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Правоохоронні органи розслідуватимуть причини смерті 54-річного американського актора, зірки серіалу "Друзі" Меттью Перрі, який помер у жовтні 2023 року. Таку інформацію повідомили у поліції Лос-Анджелеса, пишуть американські ЗМІ.

Зокрема, поліція сумісно з Управлінням по боротьбі з наркотиками та Поштовою інспекційною службою США почали розслідувати обставини смерті акторка.

Відомо, що тіло 54-річного Перрі знайшов помічник 28 жовтня 2023, коли актор лежав в басейні обличчям вниз. Тоді на місце викликали медиків, які у результаті констатували смерть актора.

Вже через два місяці в мережі опублікували результати розтину тіла актора, згідно з якими, в організмі Меттью Перрі виявили велику кількість кетаміну. Доза в крові актора сягала діапазону, який використовується для загальної анестезії під час операції. Судмедекспертиза констатувала, що саме високий вміст цих речовин став головною причиною смерті актора. До речі, саму смерть Перрі спочатку визнали нещасним випадком без підозри на злочин, оскільки актор втопився у басейні.

Близькі до актора люди повідомили слідчим, що він проходив інфузійну терапію кетаміном. Хірургічний препарат десятиліттями давно почав використовуватися в останні роки для лікування депресії, тривоги та болю.

Але судово-медичний експерт сказав, що останнє лікування Перрі, яке він проходив 1,5 тижня тому не пояснює рівень кетаміну в його крові. Зазвичай препарат метаболізується протягом кількох годин.

Перрі багато років боровся із залежністю, починаючи з часів у фільмі "Друзі", коли він став однією з найбільших телевізійних зірок свого покоління в ролі Чендлера Бінга разом із Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Лізою Кудроу, Меттом Лебланом і Девідом Швіммером протягом 10 сезонів. з 1994 по 2004 рік у мегахітовому ситкомі NBC.

Однак у заключені поліції відзначила, що вдома у Меттью Перрі не знайшли жодних заборонених наркотиків чи засобів для їх застосування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кортні Кокс "розмовляє" з покійним Меттью Перрі. Крім цього, Фокус писав, вітчим Метью Перрі розповів про віщі слова пасинка напередодні смерті.