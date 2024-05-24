Кім Кардаш'ян та її мати зганьбилися на показі модної колекції Вікторії Бекхем (відео)

Кім Кардаш'ян стверджує, що намагається ніколи не спізнюватися, але вона не врахувала паризькі затори.

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Кім Кардаш'ян, її мати Кріс Дженнер і бойфренд Кріс, Корі Гембл, запізнилися на 20 хвилин на показ нової колекції Victoria Beckham на Тижні моди в Парижі, через що Анна Вінтур, головна редакторка Vogue, вельми холодно зустріла інстадіву, місце якої в першому ряду виявилося поруч із нею. Про це глядачі дізналися після прем'єри п'ятого сезону реаліті-шоу "Кардаш'ян" під назвою "Ласкаво просимо в мій розум".

Причиною запізнення стало те, що всі троє дуже довго чепурилися, а потім застрягли в паризькому заторі.

Хоча тріо боялося, що пропустять вихід Кендалл на подіумі, насправді ніхто з них насправді не впізнав свою родичку-супермодель Кендалл в її унікальному образі.

"Я ніколи не спізнююся. Я не люблю спізнюватися. Мені подобається приходити раніше. Ми дали собі достатньо часу, щоб дістатися туди, понад годину. І ось ми в цьому безладі, і я так нервую, що ми не зможемо побачити шоу. Я знаю, як багато це означає для Кім, тому що Вікторія, Кім і я — хороші друзі, і Кендалл грає головну роль", — заявила Кріс у реаліті-шоу.

Кім Кардаш'ян розповіла про запізнення в реаліті-шоу

Кендалл Дженнер закривала шоу.

"Це велика честь, і мені подобається мій зовнішній вигляд, і я не можу дочекатися, коли всі це побачать", — сказала супермодель за лаштунками.

Запізнившись на показ, Кардаш'янам довелося пробиратися через натовп.

"Поїздка машиною зайняла в нас годину, тому ми запізнюємося на шоу на 20 хвилин, а я так не запізнююся. Я дуже поважаю час людей і мені дуже шкода, що ми спізнюємося. Я просто в стресі, тому що знаю, що станеться. Усі почнуть розповідати, що ми затримали шоу: "Ким вони себе уявили?" І що Анна (Вінтур) розлютилася, і що ми не любимо одне одного. "Я думаю, у всякому разі, нам потрібно приходити вчасно, раніше, просто щоб нікому не давати приводу говорити всілякі дурниці", — сказала Кардаш'ян.

Кім сіла поруч із Вінтур, яка обдарувала її незручною посмішкою, а праворуч від неї був чоловік Вікторії Бекхем, легенда футболу Девід Бекхем.

Як йшлося вище, сім'я не впізнала Кендалл на подіумі, проте це абсолютно не збентежило модель.

"Моя сім'я, мої друзі, вони мене не впізнали, але мені це дійсно подобається. Це ніби завжди моя мета, я думаю, це схоже на те, щоб стати хамелеоном, у сенсі, стати іншим персонажем.

Раніше Фокус писав, що головний редактор американського Vogue схвалила стиль Кім Кардаш'ян.