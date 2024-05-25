25 травня 2024 року: третє обрітення глави Іоанна Предтечі — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна залишати посуд немитим на ніч і розповідати про свої сни.

Related video

Що сталося 25 травня?

Сьогодні православна церква згадує третє обрітення глави Іоанна Предтечі, яке відбулося близько 850 року. За часів гонінь та іконоборства голову Іоанна Предтечі ховали тричі. Пізніше її перенесли знову до Константинополя і з урочистостями поклали в придворну церкву. Нині голова Іоанна Предтечі перебуває на Афоні.

Що не можна робити 25 травня:

залишати посуд немитим на ніч;

розповідати про свої сни;

рахувати гроші.

Народні прикмети та повір'я:

багато квітів на горобині — добре вродить хліб;

вранці багато роси — до багатого врожаю;

зблякло листя на деревах — варто його обробити, бо завелися шкідники.

День ангела святкують:

Олена, Іван, Інокентій.

Народилися 25 травня:

1889 рік — Ігор Сікорський, український та американський авіаконструктор;

1976 рік — Кілліан Мерфі, ірландський актор театру і кіно.

Також цього дня:

996 рік — у Києві освячують першу на Русі кам'яну Десятинну церкву (Церква Успіння Пресвятої Богородиці);

1996 рік — у Єні чеський легкоатлет Ян Желєзни встановлює нині чинний світовий рекорд у метанні списа — 98 м 48 см;

1996 рік — у Києві відновлюють пам'ятник княгині Ользі, який зруйнували 1919 року;

1997 рік — шрі-ланкієць А.Джоакім встановлює світовий рекорд, простоявши на одній нозі 76 годин 40 хвилин;

2014 рік — в Україні президентом обирають Петра Порошенка.

Також Фокус писав церковний календар на травень 2024 року