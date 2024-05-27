Змінила Louis Vuitton: новий лаконічний образ княгині Монако Шарлін (фото)

Князь Альбер ІІ та його кохана напередодні зустрілися з волонтерами, які працюють під час Гран-прі Монако. Цього разу колишня плавчиня зʼявилася на публіці в образі швейцарського бренду.

Княгиня Монако Шарлін продемонструвала лаконічний стильний образ. Про це повідомляє Royal Fashion Police.

Князь Альбер ІІ та його дружина напередодні зустрілися з волонтерами, які працюють під час Гран-прі Монако.

Невістка покійної Грейс Келлі змінила Louis Vuitton на швейцарський дім моди класу люкс Akris. Шарлін зʼявилася на публіці в смугастому топі з шовковою шерстю Asagao за 625 євро (близько 27 тисяч гривень). На ногах монаршої персони були трикотажні штани в тон від цього ж бренду за 1290 євро (близько 56 тисяч гривень).

Князь та княгиня Монако

Зокрема, колишня олімпійська чемпіонка продемонструвала чорні шкіряні туфлі Gianvito Rossi, ремінь із золотистою пряжкою та практично відмовилася від прикрас. Своє коротке волосся княгиня Монако уклала традиційним способом та зробила легкий макіяж.

Тим часом князь Альбер ІІ був у світлих штанах, чорному піджаку, який поєднав з білою сорочкою та краваткою. Зокрема, син Грейс Келлі додав до образу кепку.

Князь та княгиня Монако

Княгиня Шарлін та Альбер ІІ познайомилися на спортивних змаганнях у 2000 році. Лише через 11 років вони одружилися. Згодом монарша пара стала батьками близнюків — Жака та Габріелли. Попри численні чутки про серйозні проблеми у шлюбі та дітей князя від інших союзів, Шарлін та її обранець демонструють взаєморозуміння, відвідуючи разом публічні заходи.

Нагадаємо, княгиня Шарлін продемонструвала жилет за 320 тисяч гривень.

Також Фокус писав про появу князівського подружжя Монако на гламурній події.