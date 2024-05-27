Акторка Ольга Сумська розповіла про хейт Юрія Горбунова та гонорари акторів (відео)

Ольга Сумська переконана, що потрібно "звеличувати наших військових як героїв, які захищають нашу рідну Україну". Але має бути різного жанру контент, зокрема й розважальний.

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Українська акторка та телеведуча Ольга Сумська згадала про скандал, який виник у 2023 році із серіалом шоумена Юрія Горбунова "СМТ Інгулець" та поділилась, як впали гонорари акторів під час війни. Про це 24 травня заслужена артистка України розповіла у подкасті Разміка Погосяна same RAZMIK.

У 2023 кінопродюсер Юрій Горбунов потрапив у скандал через отримання 33 млн грн із держбюджету на зйомки серіалу "СМТ Інгулець". Після хейту він відмовився від державного фінансування, але не відмовився від проєкту.

Ольга Сумська коментуючи, як була сприйнята інформація про зйомки вищезгаданого серіалу, зазначила, що люди під час війни "згорьовані" і не здатні сприймати розважальний контент. За її словами, вона була вражена, як Горбунов витримав "шалений страшний хейт".

"Люди дуже різко реагують на будь-який розважальний контент. Сьогодні все можна прозоро відстежити. Люди потім виносять це на загал. У соцмережах починається вибух", — пояснила Сумська.

Артистка переконана, що наразі перш за все потрібно "звеличувати наших військових як героїв, які захищають нашу рідну Україну". Але має бути різного жанру контент, зокрема й розважальний. Ольга також зізналася, що суми гонорари акторів останнім часом дуже змінилися: "Ну, вдвічі опустилися. І ти погоджуєшся, тому що тобі це потрібно. Ти розумієш, як складно сьогодні кіно виробникам, продюсерам знайти бодай якийсь кошторис для серіалу. І вони якимось дивом знаходять ці гроші".

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Нагадаємо, 19 липня 2023 року повідомлялося, що Юрій Горбунов зніме новий серіал за 33 мільйони гривень бюджетних коштів. Було укладено контракт між фірмою шоумена "Прототип продакшн" і ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України".