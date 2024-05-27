Актриса Ольга Сумская рассказала о хейте Юрия Горбунова и гонорарах актеров (видео)

Ольга Сумская убеждена, что нужно "превозносить наших военных как героев, которые защищают нашу родную Украину". Но должен быть разного жанра контент, в том числе и развлекательный.

Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская вспомнила о скандале, который возник в 2023 году с сериалом шоумена Юрия Горбунова "ПГТ Ингулец" и поделилась, как упали гонорары актеров во время войны. Об этом 24 мая заслуженная артистка Украины рассказала в подкасте Размика Погосяна same RAZMIK.

В 2023 году кинопродюсер Юрий Горбунов попал в скандал из-за получения 33 млн грн из госбюджета на съемки сериала "ПГТ Ингулец". После хейта он отказался от государственного финансирования, но не отказался от проекта.

Ольга Сумская комментируя, как была воспринята информация о съемках вышеупомянутого сериала, отметила, что люди во время войны "скорбят" и не способны воспринимать развлекательный контент. По ее словам, она была поражена, как Горбунов выдержал "безумный страшный хейт".

"Люди очень резко реагируют на любой развлекательный контент. Сегодня все можно прозрачно отследить. Люди потом выносят это на всеобщее обозрение. В соцсетях начинается взрыв", — пояснила Сумская.

Артистка убеждена, что сейчас прежде всего нужно "превозносить наших военных как героев, которые защищают нашу родную Украину". Но должен быть разного жанра контент, в том числе и развлекательный. Ольга также призналась, что суммы гонораров актеров в последнее время очень изменились: "Ну, вдвое опустились. И ты соглашаешься, потому что тебе это нужно. Ты понимаешь, как сложно сегодня кинопроизводителям, продюсерам найти хоть какую-то смету для сериала. И они каким-то чудом находят эти деньги".

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Напомним, 19 июля 2023 года сообщалось, что Юрий Горбунов снимет новый сериал за 33 миллиона гривен бюджетных средств. Был заключен контракт между фирмой шоумена "Прототип продакшн" и ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины".