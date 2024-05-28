73-річна Джейн Сеймур відверто розповіла про пластичні операції та уколи ботоксу (фото)

Джейн Сеймур зазначила, що багато жінок прагнуть виглядати молодше за свої роки. Вона пробувала ін'єкції ботоксу, але такі процедури акторці не підходять, оскільки в її роботі потрібен кожен м'яз обличчя.

Американська акторка і письменниця Джейн Сеймур відверто розповіла про свої пластичні операції, ін'єкції ботоксу та ейджизм у Голлівуді, повідомляє Daily Mail.

73-річна акторка "Десь у часі" згадала, що, коли їй було 40, їй сказали, що в неї "вирячені очі", і порадили щось із цим зробити.

"Коли мені було 40, фотографи дуже часто говорили, що в мене очі навикаті. Я звернулася до лікаря, який пояснив, що насправді це м'яз, тому я нічого не можу з цим вдіяти", — поділилася акторка. За словами Джейн, вона не проти пластичної хірургії і все-таки погодилася на корекцію в області очей, хоча залишилася не дуже задоволеною результатом. Їй також зробили пластичну операцію зі збільшення грудей.

"Хлопець, який це зробив, сказав мені, що імплантати не роблять такими маленькими. Мені довелося отримати спеціальне замовлення. Проблеми з грудьми, ймовірно, сталися після того, як я годувала грудьми купу дітей", — поділилася зірка.

Джейн Сеймур Фото: Getty Images

А щодо ботоксу, Сеймур зізналася: "Я пробувала, але як акторка я не думаю, що це працює. Я нічого не маю проти цього. Я зіграла багато приголомшливих ролей... але в емоційних сценах вам потрібен кожен м'яз вашого обличчя. Я хочу мати можливість відтворювати всі емоції. Я людина тимчасового поліпшення, а не постійного. Якщо мені потрібні вії, я їх наклеюю. Якщо мені потрібно менше волосся, я підстригаю його", — зазначила Джейн.

Сеймур також висловлювалася щодо ейджизму в Голлівуді: "Світ проти старіння. Ми ненавидимо старіння. Ми дивимося на старіння і говоримо: "О, ні, це зморшка, о боже мій. Позбудься її. Сиве волосся. Ні. Жахливо!". Менопауза — табуйована тема, ніхто не хоче говорити про старіння, особливо жінки, тому що вони роблять усе можливе, щоб виглядати на 20 або 30 років молодше. Коли тобі виповнюється 50, у тебе більше не буде дітей, тож тепер ти ніби марна, тобі кінець".

Джейн Сеймур Фото: Instagram janeseymour

У неї є одна порада щодо краси, якої може дотримуватися кожен: посміхайтеся. "Найкраща підтяжка обличчя — це посмішка. Якщо хочеш виглядати молодо, просто посміхайся до вух", — жартівливо заявила знаменитість.

Раніше, 7 березня, повідомлялося, що Джейн Сеймур у сліпучому вбранні продемонструвала струнку фігуру. Вона мала сенсаційний вигляд і зовсім не постаріла.