73-річна Джейн Сеймур у сукні та ковбойських чоботях відвідала церемонію CMT Awards 2024 (фото)

Акторка надала своєму звичайному елегантному стилю кантрі-родзинку. Сеймур мала сенсаційний вигляд і, як зазначають журналісти, зовсім не постаріла.

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Британська акторка і продюсерка Джейн Сеймур 7 квітня в гламурному вбранні вийшла на червону доріжку церемонії вручення премії CMT Music Awards, повідомляє Рeople.

73-річна Джейн для урочистого виходу віддала перевагу кантрі-стилю. Сеймур одягла вінтажну чорну сукню з паєтками від бренду Stacey Bendet з мереживним вирізом і багатоярусною спідницею. Вона доповнила образ чорними ковбойськими чобітьми з червоно-білою обробкою.

Джейн Сеймур Фото: Getty Images

З прикрас на ній було срібне намисто у формі серця, тонкий браслет на лівій руці та кілька каблучок з дорогоцінним камінням. Рудувате волосся зірка вклала хвилями і нанесла сяючий легкий макіяж.

Джейн Сеймур Фото: Getty Images

Сеймур супроводжував її чоловік Джон Замбетті, хоча пара не позувала разом на червоній доріжці.

Джейн Сеймур із чоловіком Джоном Замбетті Фото: Getty Images

На заході колишня дівчина Бонда була серед ведучих церемонії разом з такими зірками, як Біллі Боб Торнтон, Мелісса Етерідж, Джеллі Ролл, Емма Робертс, Емілі Осмент і Мінні Драйвер.

У жовтні 2023 року вона оприлюднила свої стосунки з музикантом, поділившись парою фотографій, які підписала: "Я ніколи не була такою щасливою". У січні 2024 року Сеймур розповіла журналістам про своє сімейне життя, зазначивши, що вік зробив їхню близькість прекраснішою і пристраснішою. Їхні стосунки з чоловіком побудовані на довірі, любові та досвіді.

"Тепер я знаю себе і своє тіло, і в Джона був свій власний життєвий досвід — це не те, що було в молодості", — поділилася актриса.

Сеймур також розповіла, що вона відкидає ідею про те, що жінка у віці 70 років "пройшла свій розквіт". "Мені 73 роки, і я не відчуваю себе старою. Я розумію, що решта світу, ймовірно, дивиться і каже: "Ох, який старий". Я хочу дати цьому нове визначення: це не старість, це — мудрість на двох ногах", — сказала вона.

Раніше, 7 березня Джейн Сеймур у сліпучому вбранні продемонструвала струнку фігуру. Журналісти вважають, що "Дівчата Бонда" показала фігуру, гідну заздрості.