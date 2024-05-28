У Льові помер відомий актор та режисер

У листопаді 2024 року Богдану Козаку повинно було виповнитися 84 роки. Прощання з актором відбудеться вже завтра, 29 травня.

На 84-му році життя помер український актор та режисер Богдан Козак. Про це у себе в телеграм-каналі повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Відомо, що не стало актора сьогодні, 28 травня. Вже завтра з ним попрощаються у церкві Святої Трійці. Поховають Богдана Козака на Личаківському кладовищі.

"Актор-аналітик. Гострий розум і велика працелюбність. Умів іронізувати над собою. Прекрасний майстер художнього слова, його "Шевченкіана" – велика гордість української культури. Світла памʼять світлій людині", — написав Максим Козицький.

Що стало причиною смерті Богдана Козака наразі не відомо.

Він народився в Львові, де пропрацював усе життя в сфері культури. Варто зазначити, що Богдан Козак був народним артистом України, лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка, актором у Національному театрі імені Марії Заньковецької, а також першим деканом факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.

Серед його акторських ролей: "Павло Полуботокʼ (1991), "…Час збирати каміння", Укртелефільм (1993), "Ісус, син Бога живого", Галичина-фільм, фільм про життя, смерть і воскресіння Ісуса Христа (1995).

Серед режисерських постановок Богдана Козака такі роботи: "Майор Кравашон" та "37 су пана Монтодуана" Е. Лабіша, "Натусь" В.Винниченка (1998), "Нора" Г. Ібсена (2003).

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