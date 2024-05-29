Гора млинців і збиті вершки: Карді Бі відповіла бодішеймерам оригінальним способом (відео)

Карді Бі піддалася критиці, вийшовши на сцену в обтислому вбранні. Реперка вважає, що завжди може виправити недоліки своєї зовнішності за допомогою пластичних операцій.

Американська хіп-хоп-виконавиця Карді Бі відповіла критикам свого тіла. Співачка після нещодавнього виступу в Лас-Вегасі заявила, що їй байдуже, що про неї кажуть і опублікувала жартівливий ролик, повідомляє Toofab.

Виступаючи в нічному клубі Dari's у Лас-Вегасі в суботу, 25 травня, співачка "I Like It" одягла боді з леопардовим принтом, що підкреслює її пишні форми, і зазнала критики з боку багатьох людей.

У відео 31-річна реперка прикинулася, що плаче над стопкою млинців, які покриває збитими вершками та сиропом. Так зірка вирішила показати ненависникам, що не збирається сприймати їхній негатив щодо свого тіла.

"Усі кажуть, що я виглядаю товстою і що в мене така товста дупа... Усі мене ненавидять", — заявила Карді, поїдаючи млинці. Шанувальники Карді підтримали її, зазначивши, що зовнішність зірки є "її особистою справою".

Раніше співачка відкрито розповідала про свої пластичні операції. На шоу Джейсона Лі реперка заявила, що вона завжди може виправити недоліки у своїй зовнішності.

"Це складна річ для багатьох людей. Люди припускатимуть, що, коли ви робите операцію або щось на кшталт цього, ви не впевнені в собі або ненавидите себе, і це неправда. Якщо я захочу щось виправити, якщо я захочу щось зробити — я зроблю це. Мені подобається бути ідеальною. Мені подобається певний тип тіла, наприклад, такий, як у мене", — зазначила Карді.

Раніше, 7 травня, повідомлялося, що на Met Gala 2024 Карді Бі в китайській сукні зайняла весь вестибюль. 31-річна знаменитість була одягнена в чудову чорну сукню від бренду Windowsen, але всю увагу привернула монументальна тюлева спідниця.