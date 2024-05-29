Лілія Ребрик розповіла про стосунки з чоловіком після народження третьої донечки (фото)

Лілія Ребрик зізналася, що дуже любить дітей, це найцінніше, що може бути. Ведуча зазначила, що у родині важливо розподіляти обов'язки, це дуже потужна підтримка одне одного.

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик відверто розповіла, як народження третьої дитини вплинуло на стосунки із чоловіком, хореографом Андрієм Диким. 28 травня в інтерв'ю виданню "Коротко про" артистка зазначила, що із появою маленької Аделіни почуття з коханим стали ще сильнішими.

Артистка розповіла, що в родині панує любов, злагода, підтримка і розуміння. Лілія і Андрій взагалі не сваряться, адже не мають на це часу. Пара завжди прагне побути вдвох, однак, коли троє дітей, це зробити не так просто.

"Я не хочу поливати медом наші стосунки, але вони у нас дійсно справжні, класні і потужні: один подумав, другий вже зробив. Ми реально не сваримося, не знаю, як нам в житті так пощастило… Ми увесь час прагнемо побути вдвох. Ясно, коли троє дітей, то побути вдвох – це ще той квест", — зазначила ведуча.

За словами Ребрик, стосунки з чоловіком стали ще міцнішими, адже три дитини — це дуже велика відповідальність. Вони намагаються не тільки розподіляти обов'язки у родині, а й приділяти увагу один одному.

"Стосунки стали ще міцнішими, бо ти розумієш, що треба багато уваги приділяти і одне одному, і дітям. Увечері, коли треба всіх помити, нагодувати, вкласти спати, то ми ділимося, хто з ким, хто як. Дуже важливо розподіляти обов'язки, це дуже потужна підтримка одне одного", — розповіла знаменитість.

Лілія поділилась, що дійшла висновку, що народження дитини не рятує стосунки: "Коли у вас гарні стосунки, то народження дитини робить їх ще міцнішими. Якщо стосунки не такі близькі і потужні, як хотілося б, то з народженням дитини вони стають гіршими, бо ти наче оголений нерв, ти мало спиш, не встигаєш відновитися".

Раніше, 16 березня, Лілія Ребрик показала перші фото новонародженої доньки. 42-річна акторка та телеведуча Лілія Ребрик 15 березня втретє стала мамою.