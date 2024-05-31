Анджеліна Джолі вийшла на публіку з 15-річною донькою (фото)

Вівʼєн активно співпрацює з мамою над бродвейським спектаклем "Аутсайдери". Вихід зіркової матері та її спадкоємиці стався після того, як дівчинка відмовилася від прізвища Бреда Пітта.

48-річна американська акторка Анджеліна Джолі вийшла у світ з донькою Вівʼєн. Про це пише Daily Mail.

Колишня дружина Бреда Пітта та її 15-річна спадкоємиця Вів’єн Джолі-Пітт підтримали акторку Крістен Белл на прем’єрі Reefer Madness: The Musical revival у Лос-Анджелесі.

Це сталося після того, як з’ясувалося, що біологічна донька Бреда Пітта відмовилася від прізвища батька.

На червоній доріжці Джолі зʼявилася в елегантному чорно-білому ансамблі. Вона позувала в чорному блейзері, штанах та білій футболці з дизайном у вигляді краватки. До образу голлівудська зірка додала масивні чорні окуляри та розпустила своє світле волосся.

Тим часом 15-річна Вівʼєн доповнювала маму в чорному образі, до якого додала ніжно-блакитну сорочку. Спадкоємиця Анджеліни Джолі та Бреда Пітта також взула кросівки та розпустила волосся.

Анджеліна Джолі з донькою Вівʼєн

У Джолі з колишнім чоловіком Бредом Піттом є шестеро дітей: близнюки Нокс і Вів'єн, 15 років, дочки Шайло, 18 років, і Захара, 18 років, а також сини Пакс, 20 років, і Меддокс, 22 роки. Колишнє подружжя після розриву у 2016 році досі продовжує боротьбу за опіку над спільними спадкоємцями та право володіння бізнесами.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт Фото: Getty Images

Раніше голлівудська акторка говорила, що Вівʼєн "нагадує їй матір тим, що вона не зосереджена на тому, щоб бути в центрі уваги, а на тому, щоб бути підтримкою для інших творчих людей".

Нагадаємо, Бред Пітт планує помиритися з 18-річною дочкою Шайло.

Також Фокус писав про зйомку Анджеліни Джолі для японського глянцю.