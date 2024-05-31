Анджеліна Джолі вийшла на публіку з 15-річною донькою (фото)
Вівʼєн активно співпрацює з мамою над бродвейським спектаклем "Аутсайдери". Вихід зіркової матері та її спадкоємиці стався після того, як дівчинка відмовилася від прізвища Бреда Пітта.
48-річна американська акторка Анджеліна Джолі вийшла у світ з донькою Вівʼєн. Про це пише Daily Mail.
Колишня дружина Бреда Пітта та її 15-річна спадкоємиця Вів’єн Джолі-Пітт підтримали акторку Крістен Белл на прем’єрі Reefer Madness: The Musical revival у Лос-Анджелесі.
Це сталося після того, як з’ясувалося, що біологічна донька Бреда Пітта відмовилася від прізвища батька.
На червоній доріжці Джолі зʼявилася в елегантному чорно-білому ансамблі. Вона позувала в чорному блейзері, штанах та білій футболці з дизайном у вигляді краватки. До образу голлівудська зірка додала масивні чорні окуляри та розпустила своє світле волосся.
Тим часом 15-річна Вівʼєн доповнювала маму в чорному образі, до якого додала ніжно-блакитну сорочку. Спадкоємиця Анджеліни Джолі та Бреда Пітта також взула кросівки та розпустила волосся.
У Джолі з колишнім чоловіком Бредом Піттом є шестеро дітей: близнюки Нокс і Вів'єн, 15 років, дочки Шайло, 18 років, і Захара, 18 років, а також сини Пакс, 20 років, і Меддокс, 22 роки. Колишнє подружжя після розриву у 2016 році досі продовжує боротьбу за опіку над спільними спадкоємцями та право володіння бізнесами.
Раніше голлівудська акторка говорила, що Вівʼєн "нагадує їй матір тим, що вона не зосереджена на тому, щоб бути в центрі уваги, а на тому, щоб бути підтримкою для інших творчих людей".
Нагадаємо, Бред Пітт планує помиритися з 18-річною дочкою Шайло.
Також Фокус писав про зйомку Анджеліни Джолі для японського глянцю.