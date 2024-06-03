93-річний Руперт Мердок одружився з колишньою тещею Романа Абрамовича (фото)

Пара заручилася на початку весни 2024. До цього мільярдер та Олена Жукова зустрічалися менше року.

93-річний американський медіамагнат Руперт Мердок одружився з колишньою тещею Романа Абрамовича, росіянкою Оленою Жуковою, 67. Про це пише Daily Mail.

Таємна церемонія пройшла в каліфорнійському маєтку мільярдера Бель-Ейр. Там медіамагнат та біологиня обмінялися клятвами.

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Засновник News Corp, статки якого оцінюють у 16 ​​мільярдів фунтів стерлінгів, оголосив про заручини з екстещею російського олігарха в березні 2024 року після менш ніж дев'яти місяців стосунків.

На опублікованих у мережі зображеннях видно, як пара позує в саду після церемонії, а 67-річна Олена тримає букет білих конвалій. Тим часом наречений обрав для весілля класичний чорний костюм, який поєднав з білою сорочкою та бежевою краваткою.

Руперт Мердок та Олена Жукова одружилися

На церемонії були присутні поважні гості, включно з власником New England Patriots Робертом Крафтом і керівником News Corp Робертом Томпсоном.

Як відомо, молодята познайомилися через одну з колишніх дружин медіамагната Венді Денг та доньку Олени Жукової Дашу, яка була заміжня за Романом Абрамовичем з 2008 по 2017 роки.

Свого часу Руперт Мердок був одружений чотири рази. Попередній шлюб був з ексдружиною британського рокера Міка Джаггера, моделлю Джеррі Голл.

Руперт Мердок та Джеррі Голл Фото: Getty Images

Новоспечена дружина Мердока двічі була заміжня. Вона — молекулярний біолог і фахівець із діабету. У 1991 році Олена разом із дочкою виїхала з РФ до США, і до виходу на пенсію працювала в медичному дослідницькому підрозділі Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, Даша Жукова показала сина від другого чоловіка.

Раніше Фокус писав, що онука Руперта Мердока кинула чоловіка через 12 годин після весілля.