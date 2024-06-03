Камалія показала, як розважається з доньками в Іспанії (відео)

Наразі в дітей артистки канікули. Родина зібралася разом на активний відпочинок.

Українська співачка Камалія показала, як проводить час з доньками в Іспанії. Відео артистка поділилася в Instagram.

Поки в Мірабелли та Арабелли канікули в британській школі, родина вирушила до Пальма-де-Майорки, Іспанія. Камалія зі спадкоємицями обрала доволі активний відпочинок. Вони полюбляють їздити верхи на конях, тому цього разу не проґавили такої нагоди.

Знаменитість показала, як разом з доньками їздила верхи на конях вздовж узбережжя Середземного моря.

"Чудово провели час з моїми доньками на неймовірній прогулянці верхи вздовж узбережжя Середземного моря! Три години незабутніх вражень та краси природи", — написала мама двох дітей.

Камалія з доньками

Зазначимо, що Мірабелла та Арабелла — доньки Камалії та бізнесмена Мохаммада Захура. Підприємець та українська співачка оголосили про розлучення навесні 2023 року. Вони були у шлюбі близько 20 років.

Після новин про розлучення Камалія та Мохаммад Захур неодноразово підігрівали чутки про примирення, оскільки проводили разом час та зʼявлялися на публіці. Втім, після новин про розлучення експодружжя пообіцяло, що буде зберігати хороші стосунки заради Мірабелли та Арабелли, які навчаються у Великій Британії.

Камалія та Мохаммад Захур з доньками Фото: kamaliyaofficial/instagram

Нагадаємо, Камалія зізналася, що не готова вийти заміж.

Також Фокус писав про день народження Камалії.