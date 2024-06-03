Камалия показала, как развлекается с дочками в Испании (видео)

Сейчас у детей артистки каникулы. Семья собралась вместе на активный отдых.

Украинская певица Камалия показала, как проводит время с дочками в Испании. Видео артистка поделилась в Instagram.

Пока у Мирабеллы и Арабеллы каникулы в британской школе, семья отправилась в Пальма-де-Майорку, Испания. Камалия с наследницами выбрала довольно активный отдых. Они любят ездить верхом на лошадях, поэтому на этот раз не упустили такой возможности.

Знаменитость показала, как вместе с дочками ездила верхом на лошадях вдоль побережья Средиземного моря.

"Прекрасно провели время с моими дочками на невероятной прогулке верхом вдоль побережья Средиземного моря! Три часа незабываемых впечатлений и красоты природы", — написала мама двоих детей.

Камалия с дочерьми

Отметим, что Мирабелла и Арабелла — дочери Камалии и бизнесмена Мохаммада Захура. Предприниматель и украинская певица объявили о разводе весной 2023 года. Они были в браке около 20 лет.

После новостей о разводе Камалия и Мохаммад Захур неоднократно подогревали слухи о примирении, поскольку проводили вместе время и появлялись на публике. Впрочем, после новостей о разводе экс-супруги пообещали, что будут сохранять хорошие отношения ради Мирабеллы и Арабеллы, которые учатся в Великобритании.

Камалия и Мохаммад Захур с дочерьми Фото: kamaliyaofficial/instagram

Напомним, Камалия призналась, что не готова выйти замуж.

Также Фокус писал о дне рождения Камалии.