"Переписала наше життя": дружина Брюса Вілліса відверто розповіла про хворобу актора (відео)

Після діагностування у Брюса деменції сім'я підтримує його. Емма весь свій час присвячує догляду за хворим чоловіком.

Британська акторка та модель Емма Гемінг щиро розповіла про вплив захворювання чоловіка, знаменитого актора Брюса Вілліса, на їхнє сімейне життя. Напередодні визнання резолюції Тижня обізнаності про лобно-скроневу деменцію в Каліфорнії вона завантажила на свою сторінку в Instagram відповідне відео.

У ролику Емма не тільки поділилася безліччю корисної інформації про невиліковне захворювання, а й зробила кілька відвертих зізнань про свою сім'ю.

"У мене є багато причин, через які я виступаю на захист людей з таким діагнозом, як у мого чоловіка. Але одна з них полягає в тому, що це спосіб для мене і нашої сім'ї повернути собі впевненість у цьому питанні, оскільки хвороба переписала наше життя", — заявила акторка.

Емма продовжила: "Ставши захисником ЛВД (лобно-скроневої деменції — ред.), я повернула певну владу і контроль у моє життя, де ця хвороба просто бере своє. Можливість поділитися і бути корисною для іншої родини дає мені сили".

Емма весь свій час присвячує догляду за своїм чоловіком Брюсом Віллісом, який вже тривалий період бореться з деменцією. Минулої весни улюбленому акторові "Міцного горішка" поставили діагноз лобно-скронева деменція (відоміша як ЛВД). Його сім'я повідомила, що він страждає на мовний розлад, званий афазією.

Нагадаємо, 22 березня Фокус писав, що Брюс Вілліс із дружиною відсвяткували 15-ту річницю одруження.