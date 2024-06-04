74-річна Вера Вонг відвідала вечірку Vogue (фото)

Знаменитість обрала для виходу чорно-білий ансамбль. Вона продемонструвала свої стрункі ноги.

74-річна американська дизайнерка Вера Вонг продемонструвала фігуру в мінісукні. Про це пише Daily Mail.

Знаменитість напередодні відвідала вечерю Vogue у Нью-Йорку. Вонг вибрала для зіркової події чорну мінісукню, яка підкреслила її стрункі ноги.

Також Вера поєднала шикарний ансамбль без рукавів із білим топом та світлими туфлями з гострим носом. Довгі чорні пасма дизайнерки були розділені по центру, і вона додала до луку масивні сонцезахисні окуляри.

Зокрема, на вечірці були присутні Демі Ловато та Майкл Вільямс.

Вера Вонг та Демі Ловато відвідали вечірку

27 червня 2024 Вонг виповнюється 75 років. Серед секретів молодості знаменитості — робота, фарбування волосся. Особливих дієт Вера не дотримується. Навпаки, часто може дозволити собі фаст-фуд.

"Я справді їм McDonald’s, безсумнівно. Я замовляю його щодня, приблизно два тижні, а потім змінюю", — зізнавалася Вера.

Вера Вонг Фото: Getty

Зірка також може зʼїсти "пончик із кремовою начинкою та цукровою глазур’ю" та уникає сонячних променів. Зокрема, Вера займається спортом та робить силові вправи.

Нагадаємо, Вера Вонг продемонструвала фігуру в купальнику.

Також Фокус писав про появу Вери Вонг на балу Met Gala 2024.