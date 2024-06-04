74-річна Вера Вонг відвідала вечірку Vogue (фото)
Знаменитість обрала для виходу чорно-білий ансамбль. Вона продемонструвала свої стрункі ноги.
74-річна американська дизайнерка Вера Вонг продемонструвала фігуру в мінісукні. Про це пише Daily Mail.
Знаменитість напередодні відвідала вечерю Vogue у Нью-Йорку. Вонг вибрала для зіркової події чорну мінісукню, яка підкреслила її стрункі ноги.
Також Вера поєднала шикарний ансамбль без рукавів із білим топом та світлими туфлями з гострим носом. Довгі чорні пасма дизайнерки були розділені по центру, і вона додала до луку масивні сонцезахисні окуляри.
Зокрема, на вечірці були присутні Демі Ловато та Майкл Вільямс.
27 червня 2024 Вонг виповнюється 75 років. Серед секретів молодості знаменитості — робота, фарбування волосся. Особливих дієт Вера не дотримується. Навпаки, часто може дозволити собі фаст-фуд.
"Я справді їм McDonald’s, безсумнівно. Я замовляю його щодня, приблизно два тижні, а потім змінюю", — зізнавалася Вера.
Зірка також може зʼїсти "пончик із кремовою начинкою та цукровою глазур’ю" та уникає сонячних променів. Зокрема, Вера займається спортом та робить силові вправи.
Нагадаємо, Вера Вонг продемонструвала фігуру в купальнику.
Також Фокус писав про появу Вери Вонг на балу Met Gala 2024.