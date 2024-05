Вічно молода: 74-річна Вера Вонг вразила фігурою в купальнику

Модельєрка вже давно здобула собі славу "жінки без віку". За словами Вери, її дивує реакція сторонніх на її зовнішність.

Американська дизайнерка Вера Вонг — людина, про яку ЗМІ пишуть, що вона "старіє навпаки". У своєму віці ця жінка продовжує виглядати, немов підліток, може похвалитися пружною і сяючою шкірою, а також без сорому демонструє свою практично ідеальну фігуру. Так, знаменитість поділилася новою порцією знімків в Instagram, де позує, сидячи на трампліні над басейном.

На ній — білий суцільний купальник, довгі сережки з підвісками, темні сонцезахисні окуляри і шльопанці Miu Miu, вкриті кристалами. Віра на цих кадрах виглядає щонайменше вдвічі молодшою за свій вік.

"Мій момент зі SLIM AARONS... Щасливого літа!" — підписала публікацію вона, маючи на увазі легендарного знаменитого фотографа, відомого своїми знімками біля басейну в 1970-х роках.

27 червня Вонг відсвяткує своє 75-річчя, і шанувальники не можуть повірити в цю цифру.

"Як це можливо, що ти так виглядаєш? Мені потрібно негайно відкласти шматок піци", "Навчи мене свого шляху, Ві!", "Час схиляється перед тобою і перестає рухатися", "Вічна молодість. У вас, мабуть, синдром Бенджаміна Баттона, я маю на увазі хороший зворотний бік", — пишуть у коментарях.

Довге, гладке чорне волосся Ван допомагає їй мати молодий вигляд, і нещодавно вона зізналася, чому не дозволяє своєму волоссю посивіти.

У випуску подкасту "Wiser Than Me with Julia Louis-Dreyfus" від 22 травня дизайнерка розповіла, що у неї сивина росте нерівномірно.

Вера займається спортом і навіть робить силові вправи, але її дієта не сувора.

"Я їм McDonald's, безумовно", — зізнавалася модельєр, додавши, що може замовляти одну страву протягом двох тижнів перед тим, як замінити її на щось інше.

Струнка і вічно молода Вонг полюбляє і пончики з вершковою начинкою та цукровою глазур'ю з Dunkin' Donuts.

Інші складові її квітучого вигляду, за словами самої Віри, "робота, сон, горілчаний коктейль і мало сонця".

Раніше Фокус писав, що Вера Вонг висловилася з приводу прийдешнього 75-річчя.