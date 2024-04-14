"Це великий тиск": Віра Вонг висловилася з приводу майбутнього 75-річчя

Модельєр відома своїми розкішними вечірками з нагоди дня народження. Із планів на 75-річний ювілей — поки що тільки працювати і творити й надалі.

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Американська дизайнерка весільних і вечірніх суконь Віра Вонг, якій 27 червня виповниться 75 років, зізналася People, що поки що не знає, як відсвяткує цю знаменну подію.

"Плани на день народження висять у повітрі. Я маю на увазі, що 75 років — це великий тиск. Будьте впевнені, буде торт", — каже вона.

За словами всесвітньо відомої модельєрки, вона не збирається йти на спокій.

"Я думаю, що, можливо, трохи подібно до 93-річного Воррена Баффета або королеви Єлизавети II, яка правила британською монархією сім десятиліть, доки їй не виповнилося 96 років, я просто продовжуватиму творити, бо відчуваю, що я здатна робити свою найкращу роботу дедалі більше й більше. Я дійсно намагаюся поважати те в мені, той голос у мені, відтворювати який я дуже щаслива. Ось у чому вся справа", — додала Вонг.

Це свого роду розширення прав і можливостей, яке дало змогу їй і її модному бренду працювати — і домінувати — на весільному ринку. Цього року бренд Vera Wang, який нещодавно одягнув Ванессу Гадженс на її весілля з Коулом Такером і розробив сукню для актриси для церемонії вручення премії "Оскар" 2024 року, відзначить своє 34-річчя.

"Це дуже важливий рік для нас", — зізнається засновниця модного дому.

Вонг, колишній редактор модного журналу Vogue, заснувала свою компанію 1990 року з флагманського весільного салону в готелі Carlyle в Нью-Йорку. Рік потому вона дебютувала з колекцією готового одягу.

Протягом своєї діяльності бренд і Віра зокрема завоювали нагороди Ради модельєрів Америки. Зараз під цією маркою виходять не тільки розкішне весільне вбрання, а й чоловічий одяг, косметика, аксесуари, спиртні напої, посуд і парфуми. Наприклад, у квітні минулого року було перезапущено аромат Rock Princess 2006 року. Він був названий на честь прийомних дочок Вонг, Сессілії та Жозефіни. Ще в підлітковому віці вони були без розуму від цього аромату.

Повертаючись до дня народження Вонг, зазначимо, що вона знає толк у вечірках. Свій 73-й день народження вона відсвяткувала в гламурному рожевому стилі з "тортами і караоке", власним рожевим просекко і тіарою. Наступного року вечірка пройшла в стилі вестерн-салону.

Раніше Фокус писав, що Віра Вонг шокована реакціями на її молодий зовнішній вигляд. За словами модельєра, зберігати молодість їй допомагають робота, алкогольні коктейлі та повноцінний міцний сон.