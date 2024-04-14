"Это большое давление": Вера Вонг высказалась по поводу грядущего 75-летия

Модельер известна своими роскошными вечеринками по случаю дня рождения. Из планов на 75-летний юбилей – пока что только работать и творить и дальше

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Американская дизайнер свадебных и вечерних платьев Вера Вонг, которой 27 июня исполнится 75 лет, призналась People, что пока не знает, как отпразднует это знаменательное событие.

"Планы на день рождения висят в воздухе. Я имею в виду, что 75 лет — это большое давление. Будьте уверены, будет торт", – говорит она.

По словам всемирно известного модельера, она не собирается уходить на покой.

"Я думаю, что, может быть, немного подобно 93-летнему Уоррену Баффету или королеве Елизавете II, которая правила британской монархией семь десятилетий, пока ей не исполнилось 96 лет, я просто буду продолжать творить, потому что чувствую, что я способна делать свою лучшую работу все больше и больше. Я действительно пытаюсь уважать то во мне, тот голос во мне, воссоздавать который я очень счастлива. Вот в чем все дело", – добавила Вонг.

Это своего рода расширение прав и возможностей, которое позволило ей и ее модному бренду работать — и доминировать — на свадебном рынке. В этом году бренд Vera Wang, который недавно одел Ванессу Хадженс на ее свадьбу с Коулом Такером и разработал платье для актрисы для церемонии вручения премии "Оскар" 2024 года, отметит свое 34-летие.

"Это очень важный год для нас", — признается основательница модного дома.

Вонг, бывший редактор модного журнала Vogue, основала свою компанию в 1990 году с флагманского свадебного салона в отеле Carlyle в Нью-Йорке. Год спустя она дебютировала с коллекцией готовой одежды.

На протяжении своей деятельности бренд и Вера в частности завоевали награды Совета модельеров Америки. Сейчас под этой маркой выходят не только роскошные свадебные наряды, но и мужская одежда, косметика, аксессуары, спиртные напитки, посуда и духи. Например, в апреле прошлого года был перезапущен аромат Rock Princess 2006 года. Он был назван в честь приемных дочерей Вонг, Сессилии и Жозефины. Еще в подростковом возрасте они были без ума от этого аромата.

Возвращаясь ко дню рождения Вонг, отметим, что она знает толк в вечеринках. Свой 73-й день рождения она отпраздновала в гламурном розовом стиле с "тортами и караоке", собственным розовым просекко и тиарой. На следующий год вечеринка прошла в стиле вестерн-салона.

Ранее Фокус писал, что Вера Вонг в шоке от реакций на ее молодой внешний вид. По словам модельера, сохранять молодость ей помогают работа, алкогольные коктейли и полноценный крепкий сон.