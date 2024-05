Вечно молодая: 74-летняя Вера Вонг поразила фигурой в купальнике

Модельер уже давно снискала себе славу "женщины без возраста". По словам Веры, ее удивляет реакция посторонних на ее внешность.

Американский дизайнер Вера Вонг – человек, о котором СМИ пишут, что она "стареет наоборот". В своем возрасте эта женщина продолжает выглядеть, словно подросток, может похвастаться упругой и сияющей кожей, а также без стеснения демонстрирует свою практически идеальную фигуру. Так, знаменитость поделилась новой порцией снимков в Instagram, где позирует, сидя на трамплине над бассейном.

На ней – белый цельный купальник, длинные серьги с подвесками, темные солнцезащитные очки и шлепанцы Miu Miu, покрытые кристаллами. Вера на этих кадрах выглядит минимум вдвое моложе своего возраста.

"Мой момент со SLIM AARONS… Счастливого лета!", — подписала публикацию она, имея в виду легендарного знаменитого фотографа, известного своими снимками у бассейна в 1970-х годах.

27 июня Вонг отметит свое 75-летие, и поклонники не могут поверить в эту цифру.

"Как это возможно, что ты так выглядишь? Мне нужно немедленно отложить кусок пиццы", "Научи меня своему пути, Ви!", "Время склоняется перед тобой и перестает двигаться", "Вечная молодость. У вас, должно быть, синдром Бенджамина Баттона, я имею в виду хорошую обратную сторону", – пишут в комментариях.

Длинные, гладкие черные волосы Ван помогают ей выглядеть молодой, и недавно она призналась, почему не позволяет своим волосам поседеть.

В выпуске подкаста "Wiser Than Me with Julia Louis-Dreyfus" от 22 мая дизайнер рассказала, что у нее седина растет неравномерно.

Вера занимается спортом и даже делает силовые упражнения, но ее диета не строгая.

"Я ем McDonald's, безусловно", – признавалась модельер, добавив, что может заказывать одно блюдо в течение двух недель прежде, чем заменить его на что-то другое.

Стройная и вечно молодая Вонг любит и пончики со сливочной начинкой и сахарной глазурью из Dunkin' Donuts.

Другие составляющие ее цветущего вида, по словам самой Веры, "работа, сон, водочный коктейль и мало солнца".

Ранее Фокус писал, что Вера Вонг высказалась по поводу грядущего 75-летия.