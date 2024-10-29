75-летняя Вера Вонг вышла на публику в бело-черном платье (фото)

Знаменитость сделала ставку на черный и белый цвета. Она распустила волосы и сделала легкий макияж.

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75-летняя американская дизайнер Вера Вонг появилась на публике в роскошном черно-белом платье. Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитость появилась на церемонии награждения CFDA в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке. Модельер предстала в белом драпированном платье со сборами по центру и черным лифом. Вонг надела платье под черное пушистое пальто, которое свисало на ее руках.

Волосы Веры Вонг были распущены. Она сделала легкий макияж.

Вера Вонг Фото: Getty Images

Всемирное признание Вера Вонг получила благодаря своим свадебным платьям, которые носили звезды А-списка: Ариана Гранде, Ким Кардашьян, Челси Клинтон, Иванка Трамп, Мэрайя Кэри, Виктория Бекхэм и Хилари Дафф.

Вера Вонг Фото: Getty Images

Длинные, гладкие черные волосы Веры Вонг помогают ей выглядеть лучше, и недавно она призналась, почему не хочет седеть. Оказалось, что ее седина растет неравномерно.

"Я выглядела бы, как плохой скунс", — говорила Вера, которая также не ограничивает себя в рационе питания и спокойно может есть сладости.

Напомним, Вера Вонг снялась в стильной фотосессии на пляже.

Также Фокус писал об архивных кадрах дочерей Веры Вонг.