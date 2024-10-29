75-летняя Вера Вонг вышла на публику в бело-черном платье (фото)
Знаменитость сделала ставку на черный и белый цвета. Она распустила волосы и сделала легкий макияж.
75-летняя американская дизайнер Вера Вонг появилась на публике в роскошном черно-белом платье. Об этом пишет Daily Mail.
Знаменитость появилась на церемонии награждения CFDA в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке. Модельер предстала в белом драпированном платье со сборами по центру и черным лифом. Вонг надела платье под черное пушистое пальто, которое свисало на ее руках.
Волосы Веры Вонг были распущены. Она сделала легкий макияж.
Всемирное признание Вера Вонг получила благодаря своим свадебным платьям, которые носили звезды А-списка: Ариана Гранде, Ким Кардашьян, Челси Клинтон, Иванка Трамп, Мэрайя Кэри, Виктория Бекхэм и Хилари Дафф.
Длинные, гладкие черные волосы Веры Вонг помогают ей выглядеть лучше, и недавно она призналась, почему не хочет седеть. Оказалось, что ее седина растет неравномерно.
"Я выглядела бы, как плохой скунс", — говорила Вера, которая также не ограничивает себя в рационе питания и спокойно может есть сладости.
Напомним, Вера Вонг снялась в стильной фотосессии на пляже.
Также Фокус писал об архивных кадрах дочерей Веры Вонг.