75-річна Вера Вонг вийшла на публіку в біло-чорній сукні (фото)

Знаменитість зробила ставку на чорний та білий кольори. Вона розпустила волосся та зробила легкий макіяж.

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75-річна американська дизайнерка Вера Вонг зʼявилася на публіці в розкішній чорно-білій сукні. Про це пише Daily Mail.

Знаменитість зʼявилася на церемонії нагородження CFDA в Американському музеї природної історії в Нью-Йорку. Модельєрка постала в білій драпірованій сукні зі зборами по центру та чорним ліфом. Вонг одягла сукню під чорне пухнасте пальто, яке звисало на її руках.

Волосся Вери Вонг було розпущене. Вона зробила легкий макіяж.

Вера Вонг Фото: Getty Images

Всесвітнє визнання Вера Вонг отримала завдяки своїм весільним сукням, які носили зірки А-списку: Аріана Гранде, Кім Кардашʼян, Челсі Клінтон, Іванка Трамп, Мерайя Кері, Вікторія Бекхем і Гіларі Дафф.

Вера Вонг Фото: Getty Images

Довге, гладке чорне волосся Вери Вонг допомагає їй виглядати краще, і нещодавно вона зізналася, чому не хоче сивіти. Виявилося, що її сивина росте нерівномірно.

"Я виглядала б, як поганий скунс", — говорила Вера, яка також не обмежує себе в раціоні харчування та спокійно може їсти солодощі.

Нагадаємо, Вера Вонг знялася у стильній фотосесії на пляжі.

Також Фокус писав про архівні кадри доньок Вери Вонг.