Друзі Брук Шилдс дивуються, що вона "нормальна"

Знаменитість дуже рано почала працювати. У 10 років вона вже знялася для Playboy.

59-річна американська супермодель та акторка Брук Шилдс зізналася, що її друзі дивуються тому, що вона досі не в реабілітаційному центрі після свого складного дитинства. Про це знаменитість розповіла Today.

Зірка подіумів пояснила, що завжди розглядала свою модельну кар’єру як "роботу", яка "оплачує рахунки".

"Це окупило наші рахунки", — сказала Шилдс, маючи на увазі той час, коли вона була головним годувальником у своєму домі як колишня дитина-модель.

Брук Шилдс Фото: Instagram @brookeshields

Вона продовжила: "Я знала достатньо, щоб створити собі життя".

Тим не менш, друзі та родина Брук "завжди дивуються, що" вона "нормальна".

"Це дуже дивно. У мене є друг, який каже: "Я здивована, що ти не в реабілітаційному центрі або в повній аварії", — зізналася супермодель.

Мама двох дітей вважає, що саме її "родина, друзі та школа" тримали її на правильному шляху в складний період життя.

Брук Шилдс Фото: Instagram/SKIMS

Зазначимо, що Брук Шилдс уперше почала працювати моделлю, коли їй було всього 11 місяців. Тоді вона знялася в рекламі бренду Ivory Soap.

Згодом зірка стала однією з найуспішніших дітей-моделей усіх часів, знявшись у низці кампаній для Gerber, Calvin Klein і Vogue, і незабаром пішла у світ акторства.

Брук знялася оголеною для Playboy, коли їй було лише 10 років.

Раніше Шилдс заявила, що вона не "злиться" на свою покійну матір Тері, яка була її менеджером, а навпаки, їй "сумно" за неї.

Нагадаємо, Брук Шилдс вийшла на публіку з донькою.

Також Фокус писав про архівні фото з весілля Брук Шилдс.