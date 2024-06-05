"Хороший знак": інсайдер дав прогноз щодо шлюбу Джей Ло і Бена Аффлека

Останнім часом пара переживає серйозну кризу у стосунках. Артистка навіть скасувала свій довгоочікуваний тур.

Інсайдер помітив хороший знак у стосунках Бена Аффлека та Дженніфер Лопес на фоні чуток про розлучення пари. Про це пише People.

Те, що Джей Ло і її обранець разом відвідали баскетбольний матч 12-річного сина актора Семюеля, очевидно, є "хорошим знаком".

Попри те, що пара, про розрив якої останніми тижнями ходили чутки, уникала появи на публіці під час прогулянки, згідно зі звітом, той факт, що вони були присутні разом, свідчить про те, що їхній шлюб все ще "цілий".

"Це хороший знак, що вони були на грі разом", — повідомило виданню джерело, близьке до 51-річного володаря "Оскара" та 54-річної співачки.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Тим не менш, інсайдери стверджують, що незрозуміло, яке майбутнє чекає на пару, чиї спільні виходи наразі дуже рідкісні.

Колишня дружина Аффлека Дженніфер Гарнер також відвідала спортивну гру сина. Окрім Семюеля, експара також стала батьками доньок Вайолет та Серафіми.

За чутками в мережі, Джей Ло та її чоловік наразі переживають серйозну кризу у стосунках. Оскароносний актор живе окремо від коханої та став зʼявлятися на публіці без обручки.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Getty Images

Офіційно подружжя не коментує домислів у мережі, проте одного разу артистка різко відповіла, що ЗМІ "видніше".

Нагадаємо, Бен Аффлек воззʼєднався з Дженніфер Гарнер на публіці.

Також Фокус писав про все, що відомо про ймовірний розрив Бена Аффлека та Дженніфер Лопес.